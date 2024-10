Termine am 15. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 15. Oktober 2024

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DocMorris, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Sulzer, Q3 Auftragseingang

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/24 (detailliert)

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/24

08:00 GBR: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

11:00 DEU: ZEW-Index 10/24

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/23

14:30 USA: Empire-State-Index 10/24