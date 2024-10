Europas Wasserversorgung vor Herausforderungen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Wasserversorgung in Europa steht aus Sicht der EU-Umweltagentur EEA vor ernsthaften Herausforderungen. Europa müsse dringend seine Widerstandsfähigkeit verbessern und eine nachhaltige Süßwasserversorgung für Mensch und Umwelt sicherstellen, mahnt die EU-Behörde mit Sitz in Kopenhagen.

So befanden sich einem neuen Bericht der Behörde zufolge nur 37 Prozent der sogenannten Oberflächenwasserkörper - also etwa Seen oder Flüsse - in Europa 2021 in einem guten oder sehr guten Zustand. Trotz Bemühungen der Länder habe sich diese Zahl seit 2015 kaum verändert.