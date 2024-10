KNDS glaubt an positive Zukunft mit Fuchs-Nachfolger

FREISEN/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der Geschäftsführer des saarländischen Rüstungsunternehmen KNDS Deutschland Maintenance, Christoph Cords, hat sich nach einem Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zuversichtlich gezeigt, dass sich der Betrieb in Freisen weiterhin positiv entwickeln wird. Der SPD-Politiker hatte Mitte September angekündigt, dass man - "vorbehaltlich des Beschlusses des Bundestages über eine zutreffende Vergabeentscheidung" - plane, den Nachfolger des Transportpanzers Fuchs in dem Unternehmen im Landkreis St. Wendel in Serie fertigen und instandsetzen zu lassen.

"Wenn sich der Bundestag für das finnische Modell Patria entscheidet, wären wir nicht nur gewappnet, sondern auch gesetzt", so Cords gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Dann reden wir über 1.200 Fahrzeuge in 20 Varianten, die hier bis zum Jahr 2040 ersetzt werden sollen." Anders formuliert: "Unsere Zukunft ist stabil und aufbauend - und wir sind hoch motiviert." Er rechne im Frühling mit einer Entscheidung.