Ein Masterplan für den Frankfurter Hauptbahnhof

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bis zu 500.000 Pendler und Reisende durchqueren den Frankfurter Hauptbahnhof täglich. Der Bahnhof gilt aufgrund seiner zentralen Lage als wichtigste Verkehrsdrehscheibe im deutschen Zugverkehr.

Vor mehr als 135 Jahren, am 18. August 1888, wurde der "Centralbahnhof Frankfurt" außerhalb der damaligen Stadtgrenze in Betrieb genommen - als größter in Europa. Heute fahren pro Tag über 1.800 Züge des Fern- und Nahverkehrs den Bahnhof an.

In einem "Masterplan" sind 17 einzelne Bauvorhaben zur Modernisierung des Gebäudekomplexes gebündelt. Kürzere Wege sollen das Ankommen, Abreisen und Umsteigen erleichtern. Zudem soll Platz entstehen für neue, hochwertige Einkaufs- und Büroflächen./lfo/DP/zb