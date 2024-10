Schaltstelle 2024‘er Hochs

In dem seit nunmehr Oktober 2023 laufenden Aufwärtstrend erreichte NVIDIA Mitte Juni das bisherige Rekordhoch bei 140,76 US-Dollar und ging anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über. Im Bereich von 90,00 US-Dollar fanden sich schließlich genügend Käufer für eine Trendwende ein, die letzten Wochen waren wieder von stetigen Kursgewinnen bis knapp an die 2024’er-Hoch bei 140,76 US-Dollar geprägt. Solch markanten Stellen rufen häufig aber größere Kursbewegungen hervor, diese können aufwärts oder auch talwärts gerichtet sein. Nach technischer Auswertung sind aber kaum nennenswerte Topping-Muster bei NVIDIA zu verzeichnen, weshalb das Papier durchaus das Potenzial hat, weiter durchzustarten und das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 165,65 US-Dollar zu attackieren. Im Falle eines Abprallers zur Unterseite findet der Wert eine komfortable Stabilisierungszone um 130,00 US-Dollar vor, darunter am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei exakt 121,00 US-Dollar. Tiefer sollte es nach Möglichkeit aber nicht mehr gehen, weil sonst der seit Anfang August bestehende Aufwärtstrend einem ausgiebigen Test unterzogen werden müsste. Frische Zahlen zum dritten Quartal wird NVIDIA erst am 14. November veröffentlichen.

Trading-Strategie: