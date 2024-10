DAX in bester Feierlaune

Die bisherige Bilanzsaison verleiht den Aktienmärkten rund um den Erdball merklichen Rückenwind, die Gewinnerwartungen der letzten Monate wurden nicht zu Unrecht häufig nach oben korrigiert. Und obwohl keine neuen Impulse seitens der Pressekonferenz mit Chinas Finanzminister Lan Fo’an am Samstag kamen, schöpften Händler wieder neuen Mut und trieben sowohl in den USA als auch in Deutschland die Märkte auf neuerliche Bestmarken.

Konkret bedeutet dies für den DAX, dass so bald ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 19.500 Punkten etabliert wird, die Chancen für einen Anstieg an das unlängst ausgerufene mittelfristige Kursziel bei 19.800 Punkten sprunghaft anwachsen dürften. An dieser Stelle angekommen, muss aber eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Im Falle eines unerwarteten Abprallers auf der Unterseite in Verbindung mit einem Kursrutsch mindestens unter 19.370 Punkte, müsste der Bereich um 19.202 Punkten als Support einspringen, darunter die Nackenlinie der einstigen inversen SKS-Formation bei rund 19.000 Punkten. Aber selbst bei einer derartigen Entwicklung würde sich der DAX die Chance auf neuerlicher Rekorde erhalten.