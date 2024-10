Weitere Abwärtsrisiken im Markt

Aus technischer Sicht scheint die jüngste Korrekturwelle ausgehend seit dem Peak vom 30. September noch nicht vollständig zu sein, aktuell liegt lediglich eine zweiwellige Kursbewegung vor. Unter der Annahme einer klassischen 123-Konsolidierung sollten daher unter den Vorwochentiefs von 4,373 US-Dollar weitere Abschlagsrisiken einkalkuliert werden, diesmal in den Bereich des EMA 200 (rote Linie) sowie einer knapp darunter verlaufenden Horizontalunterstützung bei 4,292 US-Dollar. Entsprechend könnte eine derartige Entwicklung für den Aufbau von sehr kurzzeitigen Short-Positionen genutzt werden. Auf der Oberseite würde es Notierungen von mindestens 4,555 US-Dollar bedürfen, damit die Chance auf einen Anstieg zurück an die Septemberhochs bei 4,790 US-Dollar gewahrt bleibt. Derzeit deutet sich eine derartige Kursentwicklung allerdings nicht an.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Kursrutsch unter das Vorwochentief von 4,373 US-Dollar könnte beim Kupfer-Future eine neuerliche Korrekturwelle auf 4,292 US-Dollar auslösen und damit eine harmonische 123-Konsolidierung abschließen. Für dieses Ereignis könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 9,1 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN VD6PPK zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 20 Prozent beinhalten. Ziel des Scheins läge am Ende bei 5,38 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 4,421 US-Dollar nicht unterschreiten. Orientierungshalber ergibt sich im Schein dadurch ein Stopp-Kurs von 4,58 Euro. Diese Idee ist jedoch zweifelsfrei im Bereich eines kurzen Zocks einzuordnen.