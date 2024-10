Digicust und dbh vertiefen Partnerschaft zur Effizienzsteigerung in der Zollabwicklung

--------------------------------------------------------------

Wien/Bremen (ots) - Das KI-Start-up Digicust und die etablierte dbh Logistics ITAG intensivieren ihre Zusammenarbeit, um gemeinsam Unternehmen eine einfachereund effizientere Zollabwicklung zu ermöglichen.Die Partnerschaft zwischen dbh und Digicust eröffnet Unternehmen dieMöglichkeit, von einer intelligenten Kombination aus bewährter Zollsoftware undinnovativer KI zu profitieren.Die nahtlose Integration der KI-Lösungen von Digicust in die zertifizierteZollsoftware Advantage Customs von dbh bietet völlig neue Optionen zurAutomatisierung komplexer Zollprozesse. Künstliche Intelligenz übernimmt dabeiAufgaben wie die KI-basierte Dokumentenverarbeitung, die automatischeTarifklassifizierung von Waren, die Validierung von Stammdaten sowie dieSicherstellung von Compliance-Anforderungen. Darüber hinaus ermöglicht dieNo-Code-Automation eine flexible Anpassung der Tools an spezifischeGeschäftsanforderungen. Dies führt zu einer deutlichen Zeitersparnis, reduziertdas Fehlerrisiko und beschleunigt die Zollabfertigung erheblich."Wir freuen uns, mit Digicust als Partner unsere Zollsoftware Advantage Customsdurch innovative KI-Lösungen zu ergänzen und Zollprozesse, vor allem beiunstrukturierten Datenzuläufen, noch effizienter zu gestalten", sagt Martin DeVries, Bereichsleiter Customs Solutions bei der dbh Logistics IT AG.Auch Boris Parmakovic, CEO und Mitbegründer von Digicust, ist stolz: "UnserePartnerschaft mit dbh, einem führenden Anbieter von Zollsoftware, zeigt, wieerfolgreich Synergien im digitalen Zollmanagement sein können. In zahlreichenProjekten haben die zuverlässigen Lösungen von dbh unseren Kunden entscheidendeVorteile geliefert. Gemeinsam bieten wir Unternehmen zukunftssichere, effizienteund maßgeschneiderte Lösungen."Über Digicust:Digicust ist der führende Anbieter von KI-basierten Lösungen zur Automatisierungvon Zollprozessen. Die Plattform ist softwareneutral und ermöglicht eineeinfache Integration in bestehende Systeme.Über dbh Logistics IT AG:Die dbh Logistics IT AG ist eines der führenden Unternehmen für Software undBeratung in den Bereichen Zoll und Außenhandel, Compliance, Versand undTransportmanagement, Hafenwirtschaft, SAP und Cloud Services.Kontakt dbh Logistics IT AG:Gerrit Naß, Teamleiter MarketingMartinistr. 47-49, 28195 Bremenmailto:presse@dbh.dehttp://www.dbh.deDigicust Vor-Zollsoftware Automatisierte Zollabfertigung(https://www.digicust.com/de/)Pressekontakt:Digicust GmbHBernhard Klug, MScE-Mail: mailto:b.klug@digicust.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/173702/5886774OTS: Digicust GmbH