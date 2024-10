Arbeitslosigkeit fällt weiter - tiefster Stand seit Jahresbeginn

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im August überraschend weiter verbessert. In den drei Monaten bis August sank die Arbeitslosenquote gegenüber dem vorherigen Dreimonatszeitraum um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 4,1 Prozent erwartet, nachdem sie im Juni bei 4,2 Prozent und im Mai bei 4,4 Prozent gelegen hatte.

In der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas ist die Arbeitslosenquote damit so niedrig wie seit Beginn des Jahres nicht mehr. Die Löhne und Gehälter (ohne Bonuszahlungen) steigen nach wie vor kräftig und legten wie erwartet um 4,9 Prozent im Jahresvergleich zu, wie es weiter hieß./jkr/mis