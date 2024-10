Starcore tätigt Aktienrückkauf

15. Oktober 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Starcore Mines International Ltd. (TSX: SAM) („Starcore“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen 8.666.667 Stammaktien (die „Aktien“) zurückgekauft hat, die zuvor als Teilvergütung im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit der ivorischen Firma K Mining SARL („K Mining“) in Bezug auf Mineralkonzessionen in Cóte d’Ivoire ausgegeben wurden.

Starcore hat den Erwerb der Aktien vom alleinigen Aktionär von K Mining zu einem Preis von 0,10 $ pro Aktie ausgehandelt. Die Bezahlung erfolgt in 12 gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 33 Monaten. „Nachdem wir die bedingte Genehmigung der TSX erhalten haben und die erste Tranche von 72.222 $ bezahlt wurde, sind die Aktien in den eigenen Bestand rückgeführt worden“, bestätigte Robert Eadie, President und CEO von Starcore. „Das Board von Starcore stimmte der Transaktion einstimmig zu, als sie die Möglichkeit erkannte, Starcore-Aktien mit einem erheblichen Abschlag zum Marktpreis zu erwerben, um die Verwässerung zu reduzieren“.

Das Unternehmen setzt seine Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet Kimoukro, einer für den Goldbergbau vielversprechenden Region in Cóte d'Ivoire, fort. Gemeinsam mit seinen internationalen Partnern hat es sich Starcore zur Aufgabe gemacht, potenzielle geologische Ziele für die anschließende Detailexploration und Förderung unerschlossener Mineralressourcen abzugrenzen.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte d‘Ivoire hat Starcore, seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

