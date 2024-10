DAX nimmt die 20.000 ins Visier – Ölpreis baut Risikoprämie ab

Die Anleger geben sich mit dem niedrigsten Gewinnwachstum seit einem Jahr zufrieden. Immerhin ist es ein Gewinnwachstum und alles deutet auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft hin. Die Unternehmen sind nach wie vor sehr gut in der Lage, sich an die teilweise schwierigen Rahmenbedingungen anzupassen, viele könnten in der Berichtssaison die Erwartungen übertreffen.

Der S&P 500 erreichte gestern seinen 46. Rekord in diesem Jahr. Die Hoffnung darauf, dass es keine Rezession gibt, die US-Notenbank aber trotzdem die Zinsen weiter senken wird, hält an.

Noch vor wenigen Wochen gingen die Märkte von einem abrupten Beginn der Rezession und damit von einem Ende des Gewinnwachstums aus. Solange die Daten dies nicht belegen, könnte die Rally weitergehen. Für viele ist der Preis einfach zu hoch, dem Markt fernzubleiben und den Bullenmarkt zu verpassen.

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Aktienmarkt vom Ölpreis. Die Nachricht, dass Israel keinen Angriff auf die iranische Ölinfrastruktur plant, beruhigt. Der Ölpreis hat zwei Drittel der Risikoprämie wieder abgegeben, die er zuvor aufgrund der Spannungen im Nahen Osten aufgebaut hatte. Der Ölpreis stellt kein unmittelbares Risiko für den Aktienmarkt mehr dar. Es bleibt zwar ein geopolitisches Risiko, das zu erhöhter Volatilität führen kann, aber dieses Risiko hat kurzfristig abgenommen.

An der Wall Street greifen Anleger wieder verstärkt zu Aktien, die mit der KI-Wachstumsstory in Verbindung stehen. Die Nvidia-Aktie notiert nur noch wenige Dollar von einem neuen Allzeithoch entfernt. Gleichzeitig steigt neben dem S&P 500 auch der Dow Jones auf ein neues Rekordhoch. Alles steigt in dieser Rally. Die Anleger sehen sowohl in wachstumsstarken Technologieaktien als auch in Blue-Chips weitere Renditechancen.

