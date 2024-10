Shiftmove GmbH / Shiftmove übernimmt französisches ...

Shiftmove übernimmt französisches Flottenmanagement-Unternehmen Optimum Automotive / Konsolidierung im Fuhrparkmanagement (FOTO) Berlin/Aix-en-Provence (ots) -



- Shiftmove will bis 2027 Europas Marktführer für digitale Fuhrparklösungen werden und die Effizienz von mehr als einer Million Flottenfahrzeuge steigern - Durch die Übernahme entsteht eine Gruppe, die 18.000 Firmenkunden mit mehr als 550.000 Fahrzeugen betreut und über 350 Mitarbeitende beschäftigt - Die leistungsstarke Kombination aus KI-gestützter Software und Telematik sorgt für höhere Effizienz und niedrigere Emissionen in europäischen Flotten - Fuhrparks unter Druck: Strengere Nachhaltigkeitsanforderungen und steigende Kosten für Kraftstoff, Versicherungen und Reparaturen - nur 30 Prozent der Unternehmen in Europa nutzen eine Fuhrparkmanagement-Software