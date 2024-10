Chance von 94,63 Prozent p.a.!

Vonovia weist im Vergleich zu den anderen Unternehmen im Dax die höchste Verschuldungsquote auf. Dabei stehen Nettofinanzschulden von 42 Milliarden Euro einem Eigenkapital von 28 Milliarden Euro gegenüber. Aufgrund der Tatsache, dass etwa ein Viertel aller ausstehenden Anleihen bis Ende 2026 fällig werden, ist das Wohl von Vonovia stärker als das jedes anderen Unternehmens in Deutschland von einer Senkung des Zinsniveaus abhängig. Derzeit muss Vonovia Zinsen in Höhe von bis zu 5 Prozent per annum für im Jahr 2024 emittierte Anleihen zahlen. Zusätzlich muss der Immobilienriese aufgrund der gestiegenen Zinsen die gesunkenen Marktpreise seines Bestandes in der Bilanz abwerten. Dies führte im Jahr 2023 zu einem Rekordverlust von 6,3 Milliarden Euro. Eine weitere Senkung der Leitzinsen durch die EZB am 17. Oktober könnte als eine Stütze für den Aktienkurs von Vonovia interpretiert werden.

