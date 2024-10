SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgsserie setzt sich 2024 fort! SANHA GmbH & Co. KG zeigt beeindruckende Wachstumszahlen: Der Umsatz kletterte um 1,9 % auf 92,9 Mio. Euro, während Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung die Ertragskraft stärken.