Deutsche CEOs bewerten Wachstumschancen ihrer Unternehmen zunehmend pessimistisch - doch KI und ESG versprechen mittelfristig Wachstum und Rendite

Berlin (ots) - Ergebnisse des "KPMG CEO Outlook" 2024:



- CEOs bewerten die Wachstumserwartungen für das eigene Unternehmen zunehmend

rückläufig, ein Stellenabbau ist aber nicht geplant

- Generative KI gilt als wichtigster Wachstumstreiber, allerdings bleiben Hürden

bei der Implementierung

- ESG bleibt wichtiger Fokus der CEOs, Führungskräfte erwarten mittelfristig

eine Rendite aus Investitionen in diesem Bereich

- Deutlich mehr CEOs wollen Home-Office den Rücken kehren: 88 Prozent erwarten

in nächsten drei Jahren eine Rückkehr ins Büro (Vorjahr 64 Prozent)



Die Stimmung der CEOs von deutschen Unternehmen hinsichtlich der konjunkturellen

Lage ist weiterhin angespannt: Nur noch gut drei von vier (77 Prozent)

Unternehmenslenker:innen Vertrauen in die Wachstumsaussichten ihres Unternehmens

in den kommenden drei Jahren - gegenüber 80 Prozent im Jahr 2023 und sogar 90

Prozent im Jahr 2022. 74 Prozent spüren einen stärker werdenden Druck, das

langfristige Wachstum ihrer Unternehmen zu sichern.







Im Gegenteil: Beinahe alle Top-Manager:innen gehen davon aus, dass die

Mitarbeitendenzahl ihres Unternehmens in den nächsten drei Jahren steigt (93

Prozent gegenüber 84 Prozent im Vorjahr). Daran ändert auch ein vermehrter

Einsatz von generativer KI nach Ansicht der allermeisten CEOs nichts. Lediglich

1 Prozent glaubt, dass die Technologie mehr Jobs kosten als schaffen wird, 23

Prozent rechnen sogar mit mehr Arbeitsplätzen durch KI und 76 Prozent erwarten

keine größeren Veränderungen.



Das zeigt der diesjährige "KPMG CEO Outlook", an dem weltweit insgesamt über

1.300 CEOs und über 120 CEOs deutscher Unternehmen teilgenommen haben.



Generative KI ist Herausforderungen und Hoffnung zugleich



54 Prozent der deutschen CEOs sehen es als größte Herausforderung, technologisch

Schritt zu halten - noch vor dem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld (52 Prozent)

und dem Umgang mit geopolitischer Komplexität (39 Prozent). Der diesjährige

"KPMG CEO Outlook" zeigt, dass CEOs deutscher Unternehmen dabei vor allem auf

generative KI setzen und keinesfalls von einem Ende der KI-Hochphase ausgehen.

So erachten die Unternehmenslenker:innen die erfolgreiche Implementierung

generativer KI als wichtigsten Treiber für Wachstum (16 Prozent), gefolgt von

einer weiteren Digitalisierung des Geschäfts (15 Prozent). 58 Prozent

priorisieren generative KI folgerichtig auch in einem schwierigen Umfeld als

Top-Investition. Damit einher gehen Renditeerwartungen: So erhoffen sich 26 Seite 2 ► Seite 1 von 2



