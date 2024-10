Staatlich induzierte Kosten belasten den Luftverkehrsstandort Deutschland erheblich

Berlin (ots) - Die staatlich induzierten Kosten belasten die Airlines und

Flughäfen in Deutschland erheblich. "Während unsere europäischen Nachbarn ihre

Luftverkehrsindustrie durch niedrigere Gebühren und Steuern unterstützen, sehen

wir hierzulande eine gegenteilige Entwicklung. Dies gefährdet Arbeitsplätze und

die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands. Es ist dringend notwendig, dass die

Politik handelt und Maßnahmen ergreift, um die Wettbewerbsfähigkeit des

deutschen Luftverkehrs zu sichern. Dazu gehörten eine Überprüfung und

Reduzierung der bestehenden Gebühren und Steuern sowie eine stärkere

Unterstützung für Innovationen und nachhaltige Technologien im Luftverkehr. Nur

so können wir sicherstellen, dass Deutschland als Luftverkehrsstandort nicht

weiter zurückfällt und seine Position in der globalen Luftfahrtindustrie

behaupten kann", fordert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.



Der Flughafenverband ADV hat eine detaillierte Analyse der staatlich induzierten

Kosten (Luftverkehrsteuer, Luftsicherheitsgebühren, Flugsicherungsgebühren für

An- und Abflug) an insgesamt 49 deutschen und europäischen Flughäfen aus 20

Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine alarmierende Kostenbelastung

für den Luftverkehrsstandort Deutschland im Vergleich zu europäischen

Nachbarländern:





