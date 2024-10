DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL verleast ...

Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) und die BayernLB haben mit DB RegioNetz die Leasingfinanzierung von drei hochmodernen Nahverkehrszügen mit emissionsfreiem Brennstoffzellen-Antrieb vereinbart. Im Linienstern Mühldorf auf der Linie RB 42 Mühldorf - Burghausen werden ab Dezember 2026 barrierefreie neue Wasserstofftriebzüge vom Typ Siemens Mireo Plus H zum Einsatz kommen. Die drei Fahrzeuge werden von einer Projektgesellschaft der DAL über einen Leasingvertrag liquiditätsschonend für einen langfristigen Zeitraum bereitgestellt. Der erstmalige Einsatz der neuen Triebfahrzeuge für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) der Südostbayernbahn ist für Dezember 2026 geplant. Durch das Umstellen von Triebfahrzeugen mit Dieselantrieb auf Brennstoffzellenantrieb wird pro Jahr erheblich weniger Diesel verbraucht und somit substanziell weniger CO2 emittiert.



Gute Voraussetzungen für den Einsatz von Wasserstoffantrieben

Das Schienennetz in Deutschland ist zu 61 % mit Oberleitungen elektrifiziert. Einer vollständigen Elektrifizierung stehen auf Strecken mit geringerer Frequentierung wirtschaftliche Aspekte entgegen. Um klimaschädliche Emissionen im Schienenverkehr zu vermeiden, sollen daher vermehrt innovative Antriebssysteme mit verminderten oder gänzlich ohne CO2-Emissionen zum Einsatz kommen. "Im sogenannten bayerischen Chemiedreieck, einem wichtigen Industriestandort im Freistaat, sind die Voraussetzungen für den Einsatz innovativer Brennstoffzellentechnologie besonders geeignet", betont Christoph Kraller, Vorsitzender der Geschäftsführung der DB RegioNetz Verkehrs GmbH. "Für die Versorgung mit grünem Wasserstoff kann die für die Industrieversorgung bereits vorhandene Infrastruktur genutzt werden." Die für den SPNV in Südostbayern zuständige Tochter der DB Regio AG hat den Zuschlag für den Betrieb der Strecke erhalten. Zielsetzung des Vergabeverfahrens war es unter anderem, dass eine Regionalverkehrslinie mit Wasserstoffzügen betrieben wird.

Grüne Finanzierung



Die Investition wird durch die BayernLB finanziert. Eine Projektgesellschaft der DAL wird Eigentümer der Triebfahrzeuge und vermietet diese langfristig an die DB RegioNetz Verkehrs GmbH. Teil Leasingtransaktion ist dabei auch die Anschaffung der für den Betrieb der Fahrzeuge notwendigen Spezialwerkzeuge sowie eines Ersatzteilpakets.



Obwohl der Betrieb der Strecke nur über zwölf Jahre ausgeschrieben wird, konnte eine über 24 Jahre laufende Finanzierung geschlossen werden. Möglich wird das durch eine Vereinbarung mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die das Vergabeverfahren für den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Bayerischen Verkehrsministeriums durchführt und dadurch die langfristige Nutzung der Wasserstoffzüge gewährleistet. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des "Sustainable Financing Frameworks" der BayernLB.



Erste Finanzierung von Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb für DB RegioNetz

Erstmals strukturiert die DAL für eine Konzerntochter ihres langjährigen Geschäftspartners DB Regio AG eine Finanzierung von sogenannten "HEMUs" - Hydrogen Electric Multiple Units. In den Brennstoffzellen der Triebwagen reagieren der gespeicherte Wasserstoff und Sauerstoff aus der Umgebungsluft emissionsfrei zu Wasser und erzeugen dabei konstant Strom in einer optimalen Dauerleistung, der in einer Pufferbatterie gespeichert wird. Der Strom aus der Pufferbatterie treibt einen Elektromotor an, der auf diese Weise auch höhere Lastanforderungen bewältigen kann. Da die HEMUs in den mitgeführten Wasserstofftanks größere Energiemengen speichern können, sind sie ähnlich flexibel einsetzbar wie Züge mit Dieselantrieb.



Bernd Lapp, Fachleiter SPNV Transport & Logistik bei der DAL: "Wir freuen uns, dass wir dieses herausfordernde Projekt mit einer auf alle Vorgaben der beteiligten Partner abgestellten Leasingstruktur begleiten durften. Mit der nun umgesetzten Leasinglösung lässt sich die Modernisierung des Schienenverkehrs betriebswirtschaftlich optimieren und wir können so einen weiteren Beitrag zur Transformation Richtung CO2-Neutralität leisten."



Ursula Brand, Leiterin Asset Finance bei der BayernLB: "Ein weiteres Mosaik zur CO2-Einsparung im bayerischen SPNV. Wir freuen uns, die Bayerische Eisenbahngesellschaft und unsere Partner Deutschen Bahn und DAL mit einer grünen Finanzierung zu unterstützen."



Über die DB RegioNetz Verkehrs GmbH:



Die DB RegioNetz Verkehrs GmbH ist eine 100%ige Tochter der DB Regio AG, welche wiederum eine 100%ige Tochter der Deutsche Bahn AG ("DB AG") ist. Als regional operierendes Eisenbahnverkehrsunternehmen ist die DB RegioNetz Verkehrs GmbH innerhalb des Konzerns der DB AG u. a. für den regionalen Schienenpersonennahverkehr in Südostbayern zuständig.



Über die DAL:



Die DAL gehört mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,4 Mrd. Euro pro Jahr zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum Energie der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern.



Über die BayernLB:



Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt verpflichtet. Ihre Kunden - Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren und die öffentliche Hand - stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns. Im Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren, beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen- und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Eigentümer der BayernLB sind der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.

Pressekontakt:



Michael Schorling

mailto:m.schorling@dal.de

+ 49 6131 804-1100



DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG

Emy-Roeder-Straße 2

55129 Mainz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/5886929 OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG