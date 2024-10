IT-Dienstleister Nagarro dämpft Umsatzprognose - Aktie rutscht ab

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro wird im laufenden Jahr weniger stark wachsen als bisher angenommen. Angesichts der Entwicklungen von Januar bis September passte der Vorstand seine Prognose an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag überraschend in München mitteilte. Demnach soll der Umsatz 2024 statt rund einer Milliarde Euro lediglich 960 Millionen Euro erreichen und damit geringer ausfallen, als von Analysten im Mittel erwartet. Gleichzeitig erwarten die Münchener etwas profitabler arbeiten zu können: Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll über 14 Prozent liegen, anstatt rund um diesen Wert, was auch Analysten bislang für realistisch hielten. Die Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn 4 Prozent.

Trotz der gesenkten Umsatzprognose würde Nagarro damit im Vergleich zum Vorjahr noch zulegen, als 912 Millionen Euro Umsatz erreicht worden waren. Die operative Marge lag damals bei 13,8 Prozent.

Die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal will das Unternehmen am 14. November vorlegen./lew/mis