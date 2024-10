Inflation fällt auf tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich hat sich dank günstigerer Energiepreise stärker abgeschwächt als erwartet und den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im September im Jahresvergleich um 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone seit März 2021.

Eine erste Erhebung wurde um 0,1 Prozentpunkte nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet. Im Vormonat August hatte die Rate 2,2 Prozent betragen, nach 2,7 Prozent im Juli. Insee verwies vor allem auf die gesunkenen Energiepreise. Insbesondere die Preise für Erdölprodukte hätten im September im Jahresvergleich deutlich nachgegeben.

Auch der Rückgang der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat ist stärker als erwartet ausgefallen. Hier fielen die Verbraucherpreise im September um 1,3 Prozent, nachdem zuvor nur ein Rückgang um 1,2 Prozent gemeldet worden war. Analysten hatten ebenfalls eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Im Vormonat hatte es noch einen Anstieg um 0,6 Prozent gegeben./jkr/men