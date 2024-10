BearingPoint verstärkt sich im Bereich SAP und Supply Chain Security mit Top-Experten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Ein Jahr später: Das internationale Cyber Security

Team der Management- und Technologieberatung BearingPoint setzt neue Maßstäbe

und expandiert - auch in entscheidenden Bereichen der Sicherheitsarchitektur in

Deutschland



Vor einem Jahr hat die Management- und Technologieberatung BearingPoint ihre

Cyber Security Kapazitäten mit einem Experten-Team aus 25 Cyber Security

Spezialisten rund um Gerrit Aufderheide und Roland Ehlies strategisch erweitert

und sein Serviceangebot der internationalen Information Security

Beratungseinheit massiv erweitert. Neben dem Aufbau von weiteren strategisch

wichtigen Cyber Security Bereichen plant BearingPoint, das mittlerweile

125-köpfige Team, bis Ende 2025 auf über 200 Cyber Security Spezialisten zu

erweitern.





Das neue Team hat durch seine Mischung aus Hackerszene-Expertise und Big FourBeratungserfahrung große Kräfte intern und extern freigesetzt und es geschafft,die oft unkonventionellen Herangehensweisen eines Cyber Teams mit denetablierten Strukturen einer Managementberatung zu vereinen. Gerrit Aufderheide,Partner und Co-Leiter des Cyber Security Teams bei BearingPoint: "Es istbeeindruckend zu sehen, welch großes integratives Potenzial BearingPoint bietet,sodass unser Ankommen hier nicht hätte besser laufen können. De facto konntenwir uns so viel schneller als erwartet am Markt etablieren und wollenweiterwachsen. Durch gezielte Unterstützung der Cyber Teams in den verschiedenenLändern konnten wir bereits zwei Monate nach unserer Ankunft ein bedeutendesProjekt mit einem internationalen Versicherungskonzern in Frankreich und einigegroße Rahmenverträge gewinnen. Wir können hier anpacken und schaffen sonachhaltige Lösungen für unsere Kunden. Das hat sich längst auch in der Brancheherumgesprochen und wir erhalten zunehmend Anfragen von Beratern, die sichanschließen wollen."Der Ruf des Teams hat weitere etablierte Player angezogen. Zum 1. Juli 2024 hatsich BearingPoint mit einem Spezialistenteam rund um Christoph Schwab für dasThema Supply Chain Security verstärkt. Zum 1. Oktober 2024 ist mit CarstenCrantz ein renommierter Experte für SAP Security ins Team gekommen.SAP und Supply Chain Security rücken zunehmend in den Fokus von Cyber Securityin DeutschlandMit dem Ausbau der Bereiche SAP Security und Supply Chain Security adressiertBearingPoint ein zunehmendes Problem in der Sicherheitslandschaft Deutschlands:Die steigende Zahl der Cyber Vorfälle. Diese sind zunehmend daraufzurückzuführen, dass der Mittelstand ins Visier der Täter geraten ist: "VieleUnternehmen meinen: wir sind auf dem Land, wir sind nicht so groß, uns wirdnichts passieren. Aber den Angreifern ist es egal, wer der Angegriffene ist und