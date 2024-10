BERENBERG stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1150 auf 1070 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der 60 Milliarden Pfund schwere Investitionsplan belege unzweideutig die Notwendigkeit von Investitionen in die Netzwerke im Zuge der Energiewende, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse der Netzbetreiber eine Balance finden zwischen notwendigen Investitionen, Verschuldungsgrad und Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 16:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,40EUR auf Tradegate (15. Oktober 2024, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,7

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m