Amazon Prime überholt Netflix als Lieblingsabo - AppleTV+ droht Kündigungswelle (FOTO)

Frankfurt (ots) - Amazon Prime zieht im Kampf der Streaming-Riesen an der

Konkurrenz vorbei. Streaming-User entscheiden sich laut der Simon-Kucher

Streaming-Studie inzwischen eher für Amazon Prime als für Netflix. Auch die

aktuell wichtigste Kategorie "Bester Preis" geht an Amazon Prime. Netflix

hingegen gewinnt "Beste Auswahl", Disney+ "Exklusive Inhalte". Gleichzeitig

kämpfen alle Anbieter mit schlechteren Preis-Leistungs-Bewertungen. AppleTV+

droht sogar eine Kündigungswelle.



- Wer nur ein Abo hat, setzt eher auf Amazon Prime (43 %) als Netflix (29 %),

Disney+ als Drittabo relevant

- Amazon Prime sichert sich die Kategorie "Bester Preis", Netflix "Beste

Auswahl", Disney+ "Exklusive Inhalte"

- "Bester Preis" bleibt das wichtigste Kaufkriterium, "Breite Auswahl" gewinnt

an Bedeutung

- Preis-Leistungs-Bewertung sinkt für alle Anbieter; besonders Disney+

verzeichnet starke Einbußen

- Kündigungsabsichten für alle Anbieter steigen: Bei Apple TV+ überlegen ganze

41 % das Abo abzubestellen

- Live-Inhalte werden beliebter und nehmen bereits 17 % der Streaming-Dauer ein





