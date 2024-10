GIGABYTE Event präsentiertKI-Innovationen mit revolutionären AI TOP-Produkten, den Z890 und X870 Mainboards

TAIPEH, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Computermarken, hat auf dem GIGABYTE Event die neuesten Entwicklungen im Bereich KI vorgestellt, Im Fokus standen die Fortschritte bei GIGABYTE AI TOP, das nun umfassendere, effizientere und leistungsstärkere KI-Funktionen in der Software- und Hardware-Integration bietet. Zudem wurden die neuen Mainboards der Intel Z890- und AMD X870-Serie vorgestellt, die leistungsstarke Performance mit KI-Technologie ermöglichen.

Beginnend mit bedeutenden Updates zu GIGABYTE AI TOP vereinfacht die AI TOP Utility 2.0 das KI-Training durch die Unterstützung führender Sprachmodelle (LMMs) und bietet Schritt-für-Schritt-Workflows, von der Modellauswahl per RAG-Check über die Datensatzerstellung und Feinabstimmung bis hin zur Validierung in der Anwendung. Die Unterstützung der führenden Sprachmodelle können Nutzer ein LMM mit Text-, Bild- und Videodaten trainieren oder feinabstimmen, wodurch das KI-Modell nun in der Lage ist, nicht nur Texte, sondern auch Bilder und sogar kurze Videos zu generieren.