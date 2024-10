ZURÜCK AUF DEM RADAR: NIOB

Niob ist nach der bemerkenswerten Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in Westaustralien wieder in den Fokus der Investoren gerückt. Dieses Unternehmen mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von $5 Mio. stieß Ende 2022 auf Niob, als die Aktie bei etwa 10 Cent lag. Im Juli veröffentlichte WA1 Resources eine erste Ressourcenschätzung von 200 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1% Nb2O5. Da der Unternehmenswert auf $1 Mrd. stieg und die Aktie zu einem Höchstkurs von 23 AUD gehandelt wurden, konnten frühe Investoren in weniger als 2 Jahren eine Ver-230-fachung ihres Geldes erzielen. Dieses Paradebeispiel unterstreicht, wie wichtig es für Investoren ist, das richtige Unternehmen und Projekt frühzeitig zu erkennen.



Vollbild / Quelle / Am 1. Juli 2024 gab WA1 Resources Ltd. seine erste Ressourcenschätzung für die Luni Niob-Lagerstätte in Westaustralien bekannt, die "Weltklasse-Gehalte und -Ausmaße" enthält (Inferred: 200 Mio. t @ 1% Nb2O5 bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25% Nb2O5, die sich über eine Fläche von 3,6 x 1,4 km erstrecken, mit mineralisierten Einheiten, die zwischen 10-70 m mächtig sind und im Durchschnitt 30 m betragen): "Diese Ressourcenschätzung bestätigt, dass Luni die bedeutendste Niob-Entdeckung weltweit seit über 70 Jahren ist ... Die oberflächennahe, hochgradige Beschaffenheit der Lagerstätte in Verbindung mit den kürzlich bekanntgegebenen ersten metallurgischen Ergebnissen deutet darauf hin, dass die Lagerstätte für konventionelle Verarbeitungstechniken geeignet sein könnte, und bestätigt, dass Luni ein äußerst strategisch wichtiges Rohstoffprojekt ist."

Das Managementteam von Apex Critical Metals Corp. kann eine beispiellose Erfolgsbilanz bei der Identifizierung von Projekten im Frühstadium vorweisen, die das Potenzial haben, sich zu Weltklasse-Unternehmen zu entwickeln. Die Apex-Direktoren Jody Dahrouge und Darren Smith, beide versierte Geologen, leiteten die Akquisition und Entdeckung der Corvette-Lithiumlagerstätte für Patriot Battery Metals Corp.. Dieser Erfolg katapultierte das Unternehmen im vergangenen Jahr auf einen Börsenwert von über $1 Mrd. und machte es zum Verwalter der größten Lithium-Hartgesteinslagerstätte Nordamerikas. Apex-CEO Sean Charland bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierung mit und war zuletzt als Direktor beim Verkauf von Alpha Lithium Corp. für eine beeindruckende Summe von über $300 Millionen tätig.

Könnte sich die Geschichte für dieses außergewöhnliche Team wiederholen, gerade jetzt, wo das steigende Interesse an dem kritischen Metall Niob eine neue Welle der Begeisterung bei den Investoren ausgelöst hat? Nach einer transformativen Umstrukturierung ist Apex nun bereit, eine weitere bahnbrechende Erfolgsgeschichte zu schreiben. Mit einem überzeugenden Portfolio an kritischen Metallprojekten, die sich auf Niob, Seltene Erden und Lithium konzentrieren, hat Apex seine Aktionäre in einigen der lukrativsten und gefragtesten Sektoren der Rohstoffindustrie positioniert. Das Managementteam von Apex ist bestrebt, eine weitere bedeutende Entdeckung zu machen und für seine Aktionäre einen außergewöhnlichen Wert und eine außergewöhnliche Rendite zu erzielen. Der Moment ist gekommen, in dem Apex Critical Metals zu beispiellosen Höhenflügen aufbrechen kann.

Die Entdeckung einer bedeutenden Niob-Lagerstätte ist etwas ganz Besonderes – und führt in der Regel zu einer starken Unternehmensbewertung, wie WA1 Resources kürzlich unter Beweis gestellt hat – vor allem, weil in den letzten Jahrzehnten nur 3 primäre Niob-Produzenten für die weltweite Versorgung verantwortlich waren.



Vollbild / Quelle / Das weltweite Niob-Angebot wird größtenteils von asiatischen Unternehmen kontrolliert: CBMM verkaufte 2011 einen Anteil von 30% an chinesische, japanische und südkoreanische Konsortien; zu den Niobec-Investoren gehören CEF Holdings Ltd. (eine in Hongkong ansässige Investmentgesellschaft, die zu 50% dem chinesischen Mischkonzern CK Hutchison Holdings Ltd. aus Hongkong gehört) und Temasek Holdings Ltd. (eine Investmentgesellschaft im Besitz der Regierung von Singapur).

Da das brasilianische Privatunternehmen CBMM etwa 80% des weltweiten Niob-Angebots produziert, wurde Nordamerikas einziger primärer Niob-Produzent, die Niobec-Mine in Kanada, für $530 Mio. USD im Jahr 2015 an eine Gruppe asiatischer Unternehmen unter der Leitung von Magris Resources Inc. (ein Privatunternehmen) verkauft. Ein Jahr später (2016) verkaufte Anglo American die Catalao-Niobmine in Brasilien für beeindruckende $1,5 Mrd. USD an CMOC (früher bekannt als China Molybdenum Co. Ltd.). Diese erhebliche Bewertungsteigerung, obwohl beide Minen etwa die gleiche Menge an Niob liefern, unterstreicht die wachsende strategische Bedeutung und Marktnachfrage nach Niobressourcen, ein Trend, der vor allem von asiatischen Unternehmen erkannt wurde.



Vollbild / Quelle

Alle 3 primären Niob-Minen sowie die Luni-Lagerstätte von WA1 Resources haben einen entscheidenden Erfolgsfaktor : Das Niob befindet sich in Karbonatitsystemen, einer geologisch äußerst seltenen Art von magmatischer Intrusion aus dem Erdmantel.

Weltweit wurden schätzungsweise 600 Karbonatite entdeckt, von denen die meisten (80%) jedoch taub/unmineralisiert ("barren") sind. Die restlichen 20% aller Karbonatite sind mineralisiert und enthalten unter anderem Niob, Tantal, Seltene Erden, Fluospar, Scandium und/oder Titan. "Diese [Karbonatit-]Komplexe sind von großem Interesse, da sie große, manchmal einzigartige Vorkommen von Nb, Ta, der Cer-Gruppe der REE [...] und einigen anderen mineralischen Rohstoffen beherbergen. In den 1970er Jahren wurden karbonatitische Vorkommen von Nb und der Cer-Gruppe der REE zu den wichtigsten Quellen dieser Rohstoffe...“ (Quelle)



Vollbild / Quelle

Karbonatite sind dafür bekannt, einige der größten Lagerstätten der Welt zu beherbergen, wie z.B. Araxa von CBMM (Nr. 1 bei Niob, außerdem Phosphat und Seltene Erden), Bayan Obo in China (Nr. 1 bei Seltenen Erden und Fluorspar, außerdem Eisen und Niob), Mountain Pass von MP Materials in den USA (Seltene Erden), Mount Weld von Lynas in Australien (Seltene Erden sowie Niob und Tantal), Ashram von Commerce Resources in Kanada (Seltene Erden, Fluorspar, Niob, Tantal, Phosphat) und Palabora in Südafrika (die weltweit einzige Kupfermine in einem Karbonatit, in der keine signifikanten Konzentrationen von Niob oder Seltenen Erden vorkommen).

"Etwa 60% der weltweiten REE-Ressourcen und der Großteil der weltweiten Nb-Produktion sind mit Karbonatiten verbunden ... Zu den weltweit bekannten karbonatitgebundenen REE-Lagerstätten gehören die Lagerstätte Bayan Obo in der Inneren Mongolei, China, die Lagerstätte Mountain Pass in Kalifornien, USA, und die Lagerstätte Mount Weld in Australien. Außerdem wird ein Großteil des weltweiten Nb in karbonatitgebundenen Komplexen in Brasilien produziert. Es gibt Beispiele für kanadische REE- und Nb-Vorkommen, die mit Karbonatiten in Verbindung stehen. Saint-Honoré, Oka und Ashram befinden sich im Kanadischen Schild, der die geologischen Provinzen Grenville, Superior und Churchill umfasst, während Wicheeda und damit verbundene Vorkommen im Blue-River-Komplex in den Kanadischen Kordilleren liegen." (Mordor Intelligence, 2024)



Vollbild / Schematische Darstellung eines Szenarios für die Entstehung von Karbonatiten (nach Yaxley et al., 2021), einschließlich (a) direktes teilweises Schmelzen der karbonathaltigen Lithosphäre in der Nähe von Riftzonen oder entlang kratonischer Ränder. (Quelle: “Predictive Modeling of Canadian Carbonatite-Hosted REE +/− Nb Deposits“, 2024)



Vollbild / Quelle / “Pyrochlor ist die wichtigste Gruppe der Pyrochlor-Supergruppe und stellt das Haupt-Niob-Erz in den Karbonatitvorkommen der Alto Paranaíba-Magmatischen Provinz (APIP) aus der späten Kreidezeit in Zentralbrasilien dar... Die APIP-Alkalikarbonatit-Komplexe, darunter der Araxá-Karbonatit-Komplex (CBMM Niob-Mine: 896 Mio. t @ 1,49% Nb2O5) und der Catalão II-Karbonatit-Komplex (Boa Vista Nb-Mine: 26 Mio. t @ 0,95% Nb2O5), machen ca. 92% der weltweiten Niob-Produktion der letzten 50 Jahre aus... Außerdem trägt die Niobec-Mine in Saint Honoré, Kanada (2,6 Mio. t @ 0,42% Nb2O5) etwa 7% zur weltweiten Niob-Produktion bei, während andere kleinere Lagerstätten wie Lovozero in Russland und Pitinga in Brasilien etwa 1% ausmachen.“ (Quelle: “Origin of carbonatite-related niobium deposits: Insights from pyrochlore geochemistry“, 2023)



Vollbild / Quelle

“Die vielfältigen industriellen Anwendungen von Seltenerdmetallen und Niob in Verbindung mit der ständig steigenden Nachfrage nach diesen Rohstoffen machen Karbonatite zu äußerst attraktiven Explorationszielen ... Sinkende Entdeckungsraten, ein ständig abnehmendes Angebot an aktuellen Mineralressourcen und eine wachsende Nachfrage nach verschiedenen Metallen haben das Potenzial, die Lieferketten für viele Rohstoffe zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für die sog. Gruppe der "kritischen" Mineralien – Metalle, Elemente oder Mineralien, die in modernen Technologien eine entscheidende Rolle spielen und bei denen es zu Unterbrechungen der Lieferkette kommen könnte. Obwohl verschiedene Länder ihre eigenen Listen kritischer Mineralien führen, enthält die kanadische Liste (NRCan – RNCan, 2022) Niob (Nb) und Seltenerdelemente (REEs).“ (Quelle: “Predictive Modeling of Canadian Carbonatite-Hosted REE +/− Nb Deposits“, Juni 2024)



Vollbild / Quelle



“Mittelfristig sind die zunehmende Verwendung von Baustahl und die steigende Nachfrage nach leichteren und kraftstoffeffizienteren Fahrzeugen einige der Faktoren, die das Wachstum des [Niob-]Marktes vorantreiben... Auf der anderen Seite wird erwartet, dass begrenzte Versorgungsquellen [...] das Wachstum des Marktes behindern werden. Die erwartete Verwendung von Niob in Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation und innovative Techniken [...] werden jedoch voraussichtlich im Prognosezeitraum zahlreiche Möglichkeiten bieten. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt mit dem größten Verbrauch aus Ländern wie China und Japan .. Die Bauindustrie ist der weltweit größte Verbraucher von Niob... Die Bauindustrie treibt derzeit die Nachfrage nach hochfestem Stahl mit niedrigem Legierungsgehalt (HSLA) an, der durch Gewichtsreduzierung in Gebäuden Kosteneinsparungen ermöglicht und Infrastrukturausfälle verhindert .. In den letzten Jahren wurden im Bausektor große Investitionen getätigt. Laut Oxford Economics wird die globale Bauindustrie zwischen 2020 und 2030 voraussichtlich um $4,5 Billionen USD bzw. 42% auf $15,2 Billionen USD wachsen. Daher dürfte ein derart robustes Wachstum im Bausektor weltweit die Nachfrage nach Niob im Prognosezeitraum ankurbeln.“ (Quelle: Mordor Intelligence, 2024)



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Das Cap-Projekt

Im Juli verkündete Apex Critical Metals Corp. den Beginn eines Explorationsprogramms für das Cap-Projekt im östlichen Zentrum von British Columbia in der Nähe der Gemeinde Prince George. Das Cap-Projekt erstreckt sich über einen großen Karbonatitkomplex, der als äußerst vielversprechend für eine Niob- und/oder Seltenerdelementmineralisierung gilt. Die laufenden Aktivitäten umfassen Prospektion, geologische Kartierung sowie Gesteins- und Bodenprobenahmen, um die zuvor identifizierte Niob-Mineralisierung sowohl in historischen Oberflächenproben als auch in Bohrungen zu bestätigen. Die Explorationsarbeiten sollen Gebiete abgrenzen, die für Folgebohrungen in Frage kommen.



Vollbild / Quelle / Die Cap- und Carbo-Grundstücke von Apex befinden sich in der Nähe der Wicheeda-REE-Karbonatit-Lagerstätte von Defense Metals Corp. (TSX.V: DEFN; Marktkapitalisierung: $26 Mio.; (2023-Measured & Indicated: 34 Mio. t @ 2,02% TREO; günstige konventionelle Metallurgie; Vor-Machbarkeitsstudie wird für 2025 erwartet, mit einer jährlichen Produktion von 25.000 t TREO bzw. ca. 10% der aktuellen weltweiten Produktion).

Die Eyplorationsarbeiten werden von Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton, Alberta, durchgeführt und voraussichtlich etwa 3 Wochen dauern und auf einem bereits bestehenden Bodenraster aufbauen, das Niob-Anomalien aufwies, die mit dem östlichen Rand der bekannten magnetischen und radiometrischen Anomalie korrelierten. Die Explorationsteams werden ihre Prospektion in der Nähe der zuvor identifizierten Karbonatitblöcke und -aufschlüsse fortsetzen. Zuvor identifizierte Aufschlüsse beschränkten sich auf Entwässerungssysteme, wobei ein Großteil des Projektgebiets von dicken Bodenprofilen und/oder Gletscherschutt bedeckt war.



Vollbild / Quelle

Historische Ergebnisse:

• Große ovale aeromagnetische Anomalie, die mit einer Karbonatit-Eruptionseinheit in Zusammenhang gebracht wird, die mit einem größeren Alkalikomplex in Verbindung stehen könnte.

• Eine Aufschlussprobe und 3 "Boulder"-Gesteinsproben von Karbonatit, die innerhalb der aeromagnetischen Anomalie entnommen wurden, ergaben 0,77% Nb2O5, 3,38% Nb2O5, 0,96% Nb2O5 und 0,74% Nb2O5.

• Ein einzelnes Bohrloch entlang der südöstlichen Ränder der Anomalie aus dem Jahr 2017 erzielte 0,51% Nb2O5 über 4,01 m (Bohrloch CAP17-004).

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nate Schmidt, P. Geo., einer qualifizierten Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Die QP und das Unternehmen haben noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über das Grundstück CAP zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf historische Explorationen, benachbarte Unternehmen und geologische Arbeiten der Regierung.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

5-Millionen-Aktienanteil an Discovery Lithium Inc. (CSE: DCLI) bringt Engagement im Lithiumsektor

Im Juni verkündete Apex Critical Metals Corp., dass das Unternehmen mit Discovery Lithium Inc. und DG Resource Management Ltd. eine Earn-In-Optionsvereinbarung für das West James Bay Grundstücksportfolio abgeschlossen hat. Das Portfolio umfasst die Projekte Mantle, Cirrus East, Cirrus West, Neptune, Alto, Opus und Bruce Lake in der James Bay Region.



Klicken Sie hier, um sich ein Unternehmensvideo von Discovery Lithium Inc. anzusehen, in dem das äußerst vielversprechende Lithium-Portfolio des Unternehmens in Quebec vorgestellt wird. Unterstützt wird das Unternehmen dabei von einem Expertenteam, das mit Shawn Ryan zusammenarbeitet, der sich als erfolgreicher, weltbekannter Prospektor einen Namen gemacht hat. Nun konzentriert sich Shawn mit seinem Fachwissen auf den florierenden Lithiumsektor, indem er seine bewährten Methoden und seinen beharrlichen Ansatz nutzt, um Quebec zum nächsten Kapitel in seiner wachsenden Erfolgsgeschichte zu machen.

Die wichtigsten Bedingungen der Transaktion

Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung gewähren Apex und DG Resource der Discovery Lithium das alleinige und ausschließliche Recht und die Option, 40% von DGRM und 40% von Apex zu erwerben, um einen ungeteilten 80%-Anteil an den Projekten Mantle, Cirrus East, Cirrus West, Neptune, Alto, Opus und Bruce Lake zu erwerben, frei von jeglichen Belastungen, die nur der Lizenzgebühr unterliegen. Um die Option aufrechtzuerhalten, wird Discovery Lithium innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung eine Aktienemission von 5.000.000 Aktien durchführen und bis zu einem Datum, das 6 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens liegt, einen Mindestaufwand von $1.000.000 tätigen.

Projektportfolio

Mantle und Bruce Lake Projekte: Das Mantle Projekt befindet sich im Grünsteingürtel des Yasinski-Sees und steht im Zusammenhang mit mehreren bedeutenden Lithiumfunden. Das Projekt erstreckt sich über 5049 Hektar auf 89 Claims im James Bay Gebiet in Quebec und grenzt an die jüngsten LCT-Pegmatitfunde von Q2 Metals Corp. und Ophir Gold Corp. In dieser wenig explorierten Region hat die LCT-Pegmatit-Exploration stark zugenommen, und es gibt mehrere aktive Explorationsprojekte in diesem Gebiet. Bruce Lake liegt unmittelbar nördlich des Mia Projekts von Q2 Metals Corp., wo bei jüngsten Bohrungen mehrere spodumenhaltige Pegmatite identifiziert wurden.

Cirrus East Projekt: Das Cirrus East Projekt, das weniger als 3 km von den neu entdeckten spodumenhaltigen Pegmatiten entfernt ist, umfasst 44 Claims auf einer Fläche von 2252 Hektar im James Bay Gebiet. Die östlichsten Claims befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lithium-Pegmatit-Entdeckung namens Cancet West von Fin Resources Ltd. (ASX) und etwa 15 km vom Warhawk-Pegmatit von James Bay Minerals (ASX) entfernt.

Cirrus West Projekt: Das Cirrus West Projekt umfasst 333 Claims auf einer Fläche von 16.953 Hektar im James Bay Gebiet und liegt in der Nähe mehrerer bekannter Lithiumvorkommen, darunter der Warhawk Pegmatit. Das Projekt liegt auf einer günstigen Wirtslithologie, darunter Metasedimente und Metavulkanite des Grünsteingürtels von Lac Guyer.

Neptune Projekt: Das Neptune Projekt, das für sein anomales Lithium in Fluss-/Sedimentproben bekannt ist, besteht aus 78 Claims auf einer Fläche von 4009 Hektar im James Bay Gebiet. Die Region beherbergt mehrere turmalinhaltige Pegmatite und ist die Heimat namhafter Lithium-Explorationsunternehmen wie Azimut Exploration Inc. und Brunswick Exploration Inc.

Alto Projekt: Das Alto Projekt liegt weniger als 10 km von den jüngsten Pegmatitfunden entfernt und umfasst 79 Claims auf einer Fläche von 4136 Hektar im James Bay Gebiet. Das Projekt liegt westlich des Pilipas Projekts von Ophir Gold Corp. und des neu entdeckten Ninaaskumuwin-Spodumen-Pegmatits von Quebec Precious Metals, der als 175 Meter langer und 42 Meter breiter Aufschluss beschrieben wird.

Opus Projekt: Das Opus Projekt liegt nördlich des Dorfes Lebel-sur-Quevillon und umfasst 61 Claims auf einer Fläche von 3413 Hektar im James Bay Gebiet. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Straße #1055 und wird von einem Waldweg durchquert. Historische geochemische Daten zeigen 18 Lithiumanomalien mit bis zu 963 ppm innerhalb und in der Nähe des Grundstücks.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jody Dahrouge, P. Geo., einer unabhängigen qualifizierten Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Die QP und das Unternehmen haben noch nicht genügend Arbeit geleistet, um die historischen Informationen über die Grundstücke, aus denen das Projektportfolio besteht, zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf historische Explorationen, benachbarte Unternehmen und geologische Arbeiten der Regierung.

Management & Direktoren

SEAN CHARLAND

CEO, PRÄSIDENT, DIREKTOR



Herr Charland ist seit über 15 Jahren in den Bereichen Kapitalmärkte und Rohstoffexploration tätig. Seine Erfahrung konzentriert sich auf die Beschaffung von Kapital, Fusionen und Übernahmen, die Vermarktung von Unternehmen für öffentliche Ressourcen und die Leitung verschiedener Teams. Zuletzt war er Direktor von Alpha Lithium, das für über $300 Mio. übernommen wurde. Herr Charland ist CEO von Apex Critical Metals und Zimtu Capital und Direktor von Maple Gold Mines und Core Assets.

JODY DAHROUGE

P.GEO, DIREKTOR



Herr Dahrouge ist ein professioneller Geologe mit über 25 Jahren Erfahrung in Kanada und international und hat einen erfolgreichen Hintergrund in der Exploration von Basismetallen, Industriemineralien, Seltenerdmetallen und Uran. Seit 1998 ist Herr Dahrouge Präsident von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem geologischen Dienstleistungsunternehmen, das Beratungsdienstleistungen für eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Explorations- und Minenunternehmen anbietet. Er ist ein professioneller Geologe (Alberta) und hat einen Bachelor of Science in Geologie und Informatik, beide von der University of Alberta. Herr Dahrouge war an allen Aspekten der Mineralexploration und -erschließung für eine Vielzahl von Rohstoffen weltweit beteiligt.

DARREN L. SMITH

M.SC., P.GEO, DIREKTOR



Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Branche hat sich Herr Smith auf hochrangiges Projektmanagement spezialisiert, einschließlich Programmgestaltung und -umsetzung, technische Berichterstattung, Landmanagement, Engagement in der Gemeinschaft und technische Offenlegung. Er hat die technische Aufsicht für Projekte auf PEA-, PFS- und FS-Ebene sowie für komplexe metallurgische Programme übernommen. Zu den Erfahrungen von Herrn Smith gehören Karbonatitkomplexe und damit verbundene Metalle (Tantal, Niob, Scandium, Seltene Erden), Lithium (Sole, Sediment, Pegmatit), Cobalt, Uran, Phosphat, Fluorspar sowie Basis- und Edelmetalle. Im Jahr 2009 entdeckten Darren und sein Team eines der größten REE-Vorkommen der Welt (Ashram) und im Jahr 2017 den Corvette Lithium Pegmatite District, wo durch Bohrungen einer der größten Lithium-Pegmatite der Welt (CV5) definiert wurde.

JONESS LANG

UNABHÄNGIGER DIREKTOR



Herr Lang ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmenswachstumsstrategie und Kapitalmärkte im Rohstoffsektor. Herr Lang ist CEO von Canter Resources, einem Explorationsunternehmen für kritische Metalle mit Schwerpunkt auf Lithium und Bor im Westen der USA. Er war Präsident von American Pacific Mining und davor Executive Vice President von Maple Gold Mines. Herr Lang bringt umfangreiche Transaktionserfahrung in den Apex-Vorstand ein und kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Leitung von Projektakquisitionen und der Gewinnung großer Minenunternehmen als strategische Partner verweisen. Seine Karriere begann mit der Unternehmensentwicklung für einen Multi-Commodity-Prospektor, wo er zahlreiche Akquisitionen leitete und durch Joint Ventures, Anlagenverkäufe und strategische Partnerschaften erhebliche Finanzmittel für das Unternehmen beschaffte. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Agnico Eagle als strategischem Partner, der Erhöhung des institutionellen Eigentums und der Leitung oder Co-Leitung von Projektakquisitionen und Eigenkapitalfinanzierungstransaktionen bei Maple Gold Mines. Während seiner Zeit bei American Pacific wurde das Unternehmen zweimal von S&P Global Platts für den "Deal of the Year" nominiert. Herr Lang erwarb seinen Bachelor of Commerce an der Royal Roads University und schloss sein Studium mit Auszeichnung ab. Herr Lang schloss auch sein Studium am British Columbia Institute of Technology mit Auszeichnung ab, wo er sein Diplom in Marketing Management Entrepreneurship erwarb.

JODY BELLEFLEUR

CFO, DIREKTOR



Frau Bellefleur ist Wirtschaftsprüferin mit über 25 Jahren Erfahrung als Unternehmensbuchhalterin, wobei sie sich in den letzten 10 Jahren ausschließlich auf börsennotierte Unternehmen konzentriert hat. 1994 erwarb sie ihren Bachelor of Commerce an der University of British Columbia.

Unternehmensdetails

Apex Critical Metals Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@apexcriticalmetals.com

www.apexcriticalmetals.com

CUSIP: 03753D104 / ISIN: CA03753D1042

Aktien im Markt: 28.452.094



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): APXC

Aktueller Kurs: $0,51 CAD (11.10.2024)

Marktkapitalisierung: $14 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / -WKN: KL9 / A40CCQ

Aktueller Kurs: €0,36 EUR (11.10.2024)

Marktkapitalisierung: $10 Mio. CAD

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Bericht, die genannten Pressemitteilungen und Videos enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex Critical Metals Corp. verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss (siehe hierunter), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Aktien von Apex Critical Metals Corp., besitzt jedoch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird somit von der Volumen- und Preissteigerung dieser Aktie profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Apex Critical Metals Corp. hält und somit von der Volumen- und Preissteigerung der Aktie profitieren wird. Beachten Sie, dass Apex Critical Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Investoren bezahlt.

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen : Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Apex Critical Metals Corp. („Apex“; „das Unternehmen“) warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente zugänglich sind. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen. Aussagen in diesem Bericht, die zukunftsgerichtet sind, beinhalten, dass die Erfolgsgeschichte von WA1 Resources Ltd. ein Paradebeispiel dafür ist, wie wichtig es für Investoren ist, das richtige Unternehmen und Projekt frühzeitig zu erkennen; dass das Managementteam von Apex eine beispiellose Erfolgsbilanz bei der Identifizierung von Projekten in der Frühphase vorweisen kann, die das Potenzial haben, sich zu Weltklasse-Unternehmen zu entwickeln; dass sich die Geschichte für dieses außergewöhnliche Team wiederholen könnte, so wie das wachsende Interesse an dem kritischen Metall Niob eine neue Welle der Investoren ausgelöst hat; dass Apex nach einer transformativen Umstrukturierung nun bereit ist, eine weitere bahnbrechende Erfolgsgeschichte zu schreiben; dass Apex mit einem überzeugenden Portfolio an kritischen Metallprojekten, die sich auf Niob, Seltene Erden und Lithium konzentrieren, seine Aktionäre in einigen der lukrativsten und nachfragestärksten Sektoren der Rohstoffindustrie positioniert hat; dass das Managementteam von Apex entschlossen ist, eine weitere bedeutende Entdeckung zu machen und seinen Aktionären einen außergewöhnlichen Wert und eine außergewöhnliche Rendite zu bieten; dass der Moment gekommen ist, in dem Apex zu beispiellosen Höhen der Exzellenz aufsteigen wird; dass die Entdeckung einer bedeutenden Niob-Lagerstätte etwas ganz Besonderes ist – und als solche in der Regel zu starken Unternehmensbewertungen führt, wie kürzlich von WA1 Resources bewiesen wurde – vor allem, weil in den letzten Jahrzehnten nur drei primäre Niob-Produzenten für die weltweite Versorgung verantwortlich waren; dass diese erhebliche Steigerung der Bewertung, obwohl beide Minen etwa die gleiche Menge an Niob liefern, die wachsende strategische Bedeutung und die Marktnachfrage nach Niob-Ressourcen unterstreicht, ein Trend, der vor allem von asiatischen Unternehmen erkannt wurde , dass die kürzlich bekannt gegebenen ersten metallurgischen Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Luni-Lagerstätte für konventionelle Verarbeitungstechniken geeignet sein könnte, und Luni als äußerst strategisch wichtigen Rohstoffbestand festigen; dass sinkende Entdeckungsraten, ein ständig abnehmendes Angebot an aktuellen Mineralressourcen und eine wachsende Nachfrage nach verschiedenen Metallen das Potenzial haben, die Lieferketten für viele Rohstoffe zu stören; dass dies insbesondere für die sogenannte Gruppe der „kritischen“ Mineralien gilt – Metalle, Elemente oder Mineralien, die eine entscheidende Rolle in modernen Technologien spielen und möglicherweise mit potenziellen Unterbrechungen der Lieferkette konfrontiert sein könnten; dass mittelfristig die zunehmende Verwendung von Baustahl und die steigende Nachfrage nach leichteren und kraftstoffeffizienteren Fahrzeugen zu den Faktoren gehören, die das Wachstum des [Niob-]Marktes vorantreiben; dass auf der anderen Seite begrenzte Versorgungsquellen [...] das Wachstum des Marktes behindern dürften; dass die erwartete Verwendung von Niob in Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation und innovative Techniken [...] im Prognosezeitraum zahlreiche Möglichkeiten bieten wird; dass die globale Bauindustrie zwischen 2020 und 2030 voraussichtlich um 4,5 Billionen USD oder 42 % auf 15,2 Billionen USD wachsen wird; dass ein derart robustes Wachstum im Bausektor weltweit die Nachfrage nach Niob im Prognosezeitraum wahrscheinlich ankurbeln wird; dass das Cap-Projekt von Apex einen großen Karbonatitkomplex abdeckt, der als äußerst aussichtsreich für Niob- und/oder Seltenerdelementmineralisierung (REE) angesehen wird; dass die laufenden Aktivitäten Prospektion, geologische Kartierung, Gesteins- und Bodenproben umfassen, um die zuvor identifizierte Niobmineralisierung sowohl in historischen Oberflächenproben als auch in Bohrungen zu bestätigen; dass die Explorationsarbeiten voraussichtlich Gebiete abgrenzen werden, die für Folgebohrungen in Frage kommen; dass die Feldexploration von Dahrouge Geological Consulting Ltd. durchgeführt wird; dass die Explorationsaktivitäten voraussichtlich etwa drei Wochen dauern werden und auf einem bereits bestehendem Bodenraster, das Niobanomalien aufwies, die mit dem östlichen Rand der bekannten magnetischen und radiometrischen Anomalie korrelierten, erweitert werden; dass die Feldteams weiterhin in der Nähe der zuvor identifizierten Karbonatitblöcke und -aufschlüsse nach Bodenschätzen suchen werden; dass die historischen Ergebnisse eine große ovale aeromagnetische Anomalie umfassen, die mit einer magmatischen Karbonatiteinheit korreliert, die mit einem größeren Alkalikomplex in Verbindung stehen könnte; dass die Vormachbarkeitsstudie für die Wicheeda REE-Lagerstätte für 2025 erwartet wird und eine jährliche Produktion von 25.000 t TREO anstrebt; dass Apex und DG Resource Discovery Lithium gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung das alleinige und ausschließliche Recht und die Option einräumen, 40 % von DGRM und 40 % von Apex zu erwerben, um einen ungeteilten 80-prozentigen Anteil an den Projekten Mantle, Cirrus East, Cirrus West, Neptune , Alto, Opus und Bruce Lake zu erwerben, frei von jeglichen Belastungen, nur der Lizenzgebühr unterworfen; dass Discovery Lithium zur Aufrechterhaltung der Option innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung eine Aktienemission von 5.000.000 Aktien durchführen und bis zu einem Datum, das sechs (6) Monate nach dem Datum des Inkrafttretens liegt, Mindestausgaben in Höhe von 1.000.000 $ tätigen wird. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Exploration und den Bergbau; die Fähigkeit, eine ausreichende Mineralisierung für den Abbau zu finden; Ungewissheit hinsichtlich der zukünftigen Produktion, ungewisse Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierung und zusätzlicher Kapitalbedarf für die Exploration, Erschließung und den Bau einer Mine stehen möglicherweise nicht zu angemessenen Kosten oder überhaupt nicht zur Verfügung; Mineralgehalte und -mengen auf den Projekten sind möglicherweise nicht so hoch wie erwartet; bisher gefundene Proben und historische Bohrungen sind möglicherweise kein Hinweis auf weiteres Potenzial auf den Grundstücken; dass die bei Probenahmen und Bohrungen festgestellte Mineralisierung unwirtschaftlich ist; dass die angepeilten Vorkommen nicht erreicht werden können; dass weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig eingehen; dass gesetzliche, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Apex geschäftlich tätig ist, den Fortschritt behindern können; dass es möglicherweise keine Einigung mit Nachbarn, Partnern oder der Regierung über die Entwicklung der jeweiligen Projekte oder Infrastruktur gibt; dass es betriebliche oder technische Schwierigkeiten oder Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Explorations-, Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter und Betriebsabläufe zu finanzieren; was auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem Betrieb von Minen und Projekten zu haben scheint, muss nicht unbedingt im Wesentlichen ähnlich sein; die Aktienkurse und Marktbewertungen von Apex und anderen Unternehmen können aufgrund vieler Faktoren fallen, einschließlich der hier aufgeführten und anderer, die in der Offenlegung der Unternehmen aufgeführt sind; und die zum Zeitpunkt des Abbaus verfügbaren Ressourcenpreise reichen möglicherweise nicht aus, um wirtschaftlich abzubauen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß dem Zwischenabschluss von Apex für die 9 Monate bis zum 30. April 2024, der auf SEDAR eingereicht wurde: „Das Unternehmen hat keine Quelle für operative Cashflows, hat noch keinen profitablen Betrieb erreicht, verfügt über ein Betriebskapital von 933.923 $ zum 30. April 0. April 2024 (31. Juli 2023: 82.162 $ Defizit), hat seit seiner Gründung Verluste angehäuft, erwartet weitere Verluste bei der Entwicklung seines Geschäfts und hat keine Gewähr, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um weitere Explorationen seiner Mineralgrundstücke durchzuführen. Diese wesentlichen Unsicherheiten werfen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens auf, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Angesichts dieser Umstände prüft die Geschäftsführung verschiedene finanzielle Alternativen zur Finanzierung der Explorations- und Erschließungsprogramme des Unternehmens. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Initiativen erfolgreich sein werden. In Zukunft könnte das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel durch die Ausgabe von Aktienkapital oder Aktionärsdarlehen beschaffen; es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es bei seinen Bemühungen erfolgreich sein wird und dass die Bedingungen für das Unternehmen günstig sein werden. Diese Finanzberichte enthalten keine Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der ausgewiesenen Aufwendungen und der Bilanzgliederung, die erforderlich sein könnten, falls das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Vermögenswerte zu realisieren und seine Verbindlichkeiten im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs zu begleichen. Die Geschäftsführung bemüht sich aktiv um die Beschaffung des erforderlichen Kapitals, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken, und hat verfügbare Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Plan der Geschäftsführung erfolgreich sein wird. Wenn die Annahme der Unternehmensfortführung für diese Finanzberichte nicht angemessen wäre, wären Anpassungen des Buchwerts der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der ausgewiesenen Aufwendungen und der verwendeten Bilanzgliederungen erforderlich. Solche Anpassungen könnten wesentlich sein. Das Bergbau- und Explorationsgeschäft ist mit einem hohen Risiko verbunden und es kann nicht garantiert werden, dass die aktuellen Explorationsprogramme zu profitablen Bergbaubetrieben führen werden. Das Unternehmen hat keine Einnahmequelle und einen erheblichen Bedarf an Barmitteln, um seine Verwaltungskosten zu decken und seine Mineralbeteiligungen zu erhalten ... Die Risikomanagementrichtlinien des Unternehmens wurden erstellt, um die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, zu identifizieren und zu analysieren, angemessene Risikolimits und -kontrollen festzulegen und Risiken sowie die Einhaltung der Marktbedingungen und der Aktivitäten des Unternehmens zu überwachen. Das Unternehmen ist aufgrund der Verwendung von Finanzinstrumenten einem Kredit-, Liquiditäts- und Marktrisiko ausgesetzt. In diesem Anhang werden Informationen über die Exposition des Unternehmens gegenüber jedem der oben genannten Risiken sowie die Ziele, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zur Messung und Steuerung dieser Risiken dargestellt. Weitere quantitative Angaben sind in diesen Finanzberichten enthalten. Beachten Sie, dass die in ähnlichen Gesteinen und Lagerstätten auf anderen Grundstücken beschriebenen Mineraliengehalte und Mineralisierungen nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf den Grundstücken von Apex sind und dass die historischen Arbeiten und Aktivitäten auf den Grundstücken nicht verifiziert wurden und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Eine Mineralisierung außerhalb der Projekte von Apex ist keine Garantie für eine Mineralisierung auf den Grundstücken von Apex, und alle Projekte von Apex sind Explorationsprojekte. Beachten Sie auch, dass Oberflächenproben nicht unbedingt mit den Gehalten korrelieren, die bei Bohrungen gefunden werden könnten, sondern lediglich das Potenzial für Mineralien zeigen, die in der Tiefe durch Bohrungen unterhalb der Oberflächenprobenanomalien gefunden werden können.