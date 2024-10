AKTIE IM FOKUS 21-Tage-Linie bremst Nagarros Talfahrt nach Umsatzwarnung Die Aktien von Nagarro sind am Dienstag nach einer Umsatzwarnung gegen den Trend am Markt abgesackt. Sie büßte am Ende des SDax zuletzt 7,7 Prozent auf 85,50 Euro ein und fanden damit Halt knapp über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend …