RedFish LongTerm Capital S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie: Kapitalerhöhungen, Akquisitionen und neue Finanzierungsinitiativen bei RedFish LongTerm Capital im ersten Halbjahr 2024



Im ersten Halbjahr 2024 setzte RedFish LongTerm Capital (RFLTC) seine Wachstumsstrategie erfolgreich um, mit einem klaren Fokus auf Kapitalerhöhungen und Akquisitionen.



1. Aktienrückkaufprogramm



Am 18. Januar 2024 genehmigte die Hauptversammlung ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 20% des ausgegebenen Kapitals innerhalb von 18 Monaten ermöglicht. Das Programm hat einen maximalen Finanzierungsrahmen von 2 Mio. EUR und soll die Liquidität der Aktien unterstützen, die Kursvolatilität verringern und strategische Transaktionen, wie Fusionen oder Übernahmen, erleichtern.

2. Kapitalerhöhung



Im Februar 2024 beschloss der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 14,99 Mio. EUR, durch die Emission von maximal 9,7 Millionen neuen Aktien, die ausschließlich qualifizierten Investoren angeboten wurden. Der Zeichnungspreis wurde auf 1,55 EUR je Aktie festgelegt. Die Kapitalerhöhung wurde im März 2024 mit einem Emissionsvolumen von 10,4 Mio. EUR abgeschlossen.

Diese Kapitalerhöhung diente hauptsächlich zur Finanzierung der Übernahme eines 15%-Anteils an Industrie Polieco - M.P.B. S.p.A., einem führenden Unternehmen in der Produktion von Rohrleitungssystemen und Harzen. Im März 2024 wurde eine erste Tranche von 10% für EUR20 Millionen erworben, gefolgt von der Ausübung einer Option für weitere 5% Ende Juni 2024 zu einem Preis von EUR10 Millionen. Insgesamt belief sich der Transaktionswert auf EUR30 Millionen, wovon EUR18 Millionen in Eigenkapital und EUR7 Millionen durch eine Finanzierung von Illimity Bank SGR beigesteuert wurden.

3. Anleihenemissionen



Im Mai 2024 wurden zwei Anleihen durch Tochtergesellschaften von RFLTC im Gesamtwert von EUR10 Millionen begeben, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Diese Emissionen waren Teil eines größeren Verbriefungsprogramms, das in Zusammenarbeit mit Banca Finint und RedFish Capital Debt S.p.A. durchgeführt wurde. Die Anleihen hatten jeweils ein Volumen von EUR5 Millionen und wurden durch verschiedene Sicherheiten, einschließlich Aktienverpfändungen, abgesichert.



5. Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen



Im April 2024 verstärkte RFLTC seine ESG-Bemühungen durch eine Partnerschaft mit CRESO - Crescita Sostenibile. Dies führte zur Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts im Juni 2024, der die Aktivitäten und ESG-Strategien des Unternehmens für das Jahr 2023 detailliert darstellte.

6. Sekundärnotierung an der Frankfurter Börse



Um seine Investorenbasis zu erweitern, bemühte sich RFLTC um ein Sekundärlisting an der Frankfurter Börse. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Sichtbarkeit von RFLTC zu erhöhen und Zugang zu neuen Kapitalmärkten zu verschaffen.



Wir haben einen NAV der Portfoliounternehmen in Höhe von 88,1 Mio. EUR (bisher: 94,7 Mio. EUR) ermittelt. Abzüglich des Net Debt in Höhe von 25,1 Mio. EUR (bisher: 17,8 Mio. EUR) und dem Wert der Warrants und Optionen in Höhe von 0,1 Mio. EUR (0,4 Mio. EUR) haben wir einen Wert des Eigenkapitals in Höhe von 63,0 (bisher: 76,6 Mio. EUR) ermittelt. Abzüglich der Holding-Kosten in Höhe von 0,5 Mio. EUR liegt unseren Berechnungen zur Folge der faire Wert des Unternehmens bei 62,4 Mio. EUR (bisher: 75,3 Mio. EUR), was bei 25,51 Mio. ausstehenden Aktien einem fairen Wert von 2,45 EUR (bisher: 2,92 EUR) je Aktie entspricht. Die Anpassung des Kursziels basiert in erster Linie auf dem gestiegenen Net Debt. Vor dem Hintergrund des deutlichen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen.



Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 14.10.2024 (13:00)

Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 15.10.2024 (10:00)

Kurszielhorizont: 31.12.2025



