Rockstone Reserach - Wie eine spektakuläre Niob-Entdeckung die Begeisterung der Investoren weckte und wo als Nächstes gesucht werden sollte

Veröffentlichung im Auftrag von Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp.

Niob ist nach der bemerkenswerten Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in Westaustralien wieder in den Fokus der Investoren gerückt. Dieses Unternehmen mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von $5 Mio. stieß Ende 2022 auf Niob, als die Aktie bei etwa 10 Cent lag. Im Juli veröffentlichte WA1 Resources eine erste Ressourcenschätzung von 200 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1% Nb2O5. Da der Unternehmenswert auf $1 Mrd. stieg und die Aktie zu einem Höchstkurs von 23 AUD gehandelt wurden, konnten frühe Investoren in weniger als 2 Jahren eine Ver-230-fachung ihres Geldes erzielen. Dieses Paradebeispiel unterstreicht, wie wichtig es für Investoren ist, das richtige Unternehmen und Projekt frühzeitig zu erkennen.

Vollbild / Quelle / Am 1. Juli 2024 gab WA1 Resources Ltd. seine erste Ressourcenschätzung für die Luni Niob-Lagerstätte in Westaustralien bekannt, die "Weltklasse-Gehalte und -Ausmaße" enthält (Inferred: 200 Mio. t @ 1% Nb2O5 bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25% Nb2O5, die sich über eine Fläche von 3,6 x 1,4 km erstrecken, mit mineralisierten Einheiten, die zwischen 10-70 m mächtig sind und im Durchschnitt 30 m betragen): "Diese Ressourcenschätzung bestätigt, dass Luni die bedeutendste Niob-Entdeckung weltweit seit über 70 Jahren ist ... Die oberflächennahe, hochgradige Beschaffenheit der Lagerstätte in Verbindung mit den kürzlich bekanntgegebenen ersten metallurgischen Ergebnissen deutet darauf hin, dass die Lagerstätte für konventionelle Verarbeitungstechniken geeignet sein könnte, und bestätigt, dass Luni ein äußerst strategisch wichtiges Rohstoffprojekt ist."

Das Managementteam von Apex Critical Metals Corp. (WKN: A40CCQ) kann eine beispiellose Erfolgsbilanz bei der Identifizierung von Projekten im Frühstadium vorweisen, die das Potenzial haben, sich zu Weltklasse-Unternehmen zu entwickeln. Die Apex-Direktoren Jody Dahrouge und Darren Smith, beide versierte Geologen, leiteten die Akquisition und Entdeckung der Corvette-Lithiumlagerstätte für Patriot Battery Metals Corp.. Dieser Erfolg katapultierte das Unternehmen im vergangenen Jahr auf einen Börsenwert von über $1 Mrd. und machte es zum Verwalter der größten Lithium-Hartgesteinslagerstätte Nordamerikas. Apex-CEO Sean Charland bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierung mit und war zuletzt als Direktor beim Verkauf von Alpha Lithium Corp. für eine beeindruckende Summe von über $300 Millionen tätig.

