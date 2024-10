Stürzt Öl jetzt ab? "Fluttore" sollen geöffnet werden!

Derzeit deutet nur wenig auf eine nachhaltige Trendwende hin, denn das schwarze Gold ist gleich mehreren nachteiligen Entwicklungen ausgesetzt. Die Furcht vor einer globalen Rezession und einer Wachstumsflaute endlich auch in den USA ist nur eine davon.

OPEC kürzt Nachfrageprognose erneut

Zum Wochenauftakt belastete eine neue Nachfragestudie der OPEC die Ölpreisentwicklung. Das Kartell hat seine Prognose bereits den dritten Monat in Folge gekürzt. Gleichzeitig fielen die Öl-Importe nach China gegenüber dem Vorjahr bereits den fünften Monat hintereinander.

Für das laufende Jahr erwartet die OPEC einen Nachfrageanstieg von 1,93 Millionen Fass pro Tag und für 2025 ein verlangsamtes Wachstum um 1,64 Millionen Barrel. Bislang waren die Experten für beide Jahre von einer um etwa 100.000 Fass höheren Nachfrage ausgegangen.

Weiter keine Klarheit über Chinas Konjunkturmaßnahmen

Die Kürzung der Prognose ist laut Medienberichten eine unmittelbare Reaktion auf die anhaltende Wachstumsschwäche in China sowie die noch immer unklaren Maßnahmen, die das Reich der Mitte zur Belebung seiner Wirtschaft zu unternehmen gedenkt.

Zum Preisverfall am Montag dürfte beigetragen haben, dass die mit großer Spannung erwartete Pressekonferenz am Wochenende weitestgehend ergebnislos und China Antworten schuldig blieb, auf die Frage wann wieviel Geld wofür in die Hand genommen werden soll.

Saudi-Arabien könnte Fördermenge dramatisch ausweiten

Für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgte drittens eine Studie des Research-Hauses Capital Economics, einem renommierten Wirtschaftsforschungsinstitut aus London. Die Experten sehen eine wachsende Wahrscheinlichkeit dafür, dass Saudi-Arabien seine "Fluttore" öffnen und seinen Ölausstoß signifikant erhöhen könnte – trotz der Bemühungen der OPEC um eine Stabilisierung des Preisniveaus.

Als Grund für ihre Einschätzung verweisen die Analysten auf einen Verlust von Zusammenhalt innerhalb der OPEC sowie den Finanzbedarf des Königshauses, um einerseits den Wohlstand seiner Untertanen zu gewährleisten und gleichzeitig die Unsummen verschlingende Umgestaltung der saudischen Wirtschaft hin zu einem ölunabhängigen Modell zu bewältigen.

Ökonom Kieran Tompkins erwartet vor allem von der nächsten Sitzung der OPEC+ am 01. Dezember neue Impulse. Der Termin könnte einen "Flammpunkt" für die Beziehungen der ölfördernden Staaten untereinander darstellen.

Neue Mehrjahrestiefs denkbar

Nach der Zwischenrallye hat der Abwärtstrend wieder an Fahrt aufgenommen. Am Dienstag steht die psychologisch wichtige Marke von 75 US-Dollar pro Fass zur Diskussion. Sollte es den Bullen nicht gelingen, den Kurs hier zu stabilisieren, dürfte erneut die Unterstützung bei 70 US-Dollar angelaufen werden.

Gelingt hier ein Rebound, könnte ein Doppelboden zu einer zumindest mittelfristigen Erholung führen. Fällt der Ölpreis jedoch nachhaltig (also mindestens per Tages- oder Wochenschlusskurs) unter die hier verlaufende Unterstützung, drohen neue Mehrjahrestiefs und damit ein technisches Verkaufssignal.

Fazit: Chancen eher auf der Short-Seite

Der Ölpreis steht stark unter Druck. Während die OPEC ihre Nachfrageprognose ein weiteres Mal gekappt hat, bleibt die weitere Konjunkturentwicklung insbesondere im wichtigen Importstaat China unklar. Zu dieser ohnehin schwierigen Situation kommen wachsende Spannungen innerhalb der OPEC-Staaten sowie ein drohendes Überangebot durch eine mögliche Kapazitätsausweitung in Saudi-Arabien.

Auf der Long-Seite dürfte es für Anleger und Trader daher aktuell nur wenig zu holen geben. Sollte das Barrel Brent unter 70 US-Dollar rutschen, empfiehlt sich ein prozyklischer Short-Einstieg. Dabei sollten aber die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten im Auge behalten werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion