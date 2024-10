Besseres Kundenerlebnis bietet Automobilherstellern und Mobilitätsanbietern weitere Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Weltweit erwarten drei Viertel (76%) der Autokunden und Nutzer vonMobilitätsdiensten dasselbe nahtlose End-to-End-Erlebnis, das sie aus anderenBranchen gewohnt sind- Dennoch schreiben die meisten Unternehmen (73%) der Markenreputation zu vielBedeutung für das Kundenerlebnis zu - stattdessen sollten digitales Erlebnisund Services nach dem Kauf höhere Priorität haben- 75% der deutschen Kunden kommt es bei Entscheidung für ein Fahrzeug oder einenMobilitätsanbieter auf Benutzerfreundlichkeit und einfachen Zugang an- Weltweit wird fast die Hälfte der Verbraucher (48%) aufgrund größererFlexibilität wahrscheinlich vom Fahrzeugbesitz auf Abo-basierteMobilitätsdienste umsteigenLaut der aktuellen Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/)Research Institute mit dem Titel " Joining the race: Automotive's drive to catchup with customer experience (https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/8/2024/10/Final-Web-Version-Report-CX-in-Automotive-1.pdf) " nehmenFührungskräfte in der Automobilbranche und Verbraucher die Qualität desKundenerlebnisses sehr unterschiedlich wahr. Heute prägen außergewöhnlicheService-Standards in den verschiedensten Branchen die Erwartungen der Kunden.Allerdings zeigt die Studie, dass die Customer Experience in derAutomobilindustrie häufig hinter den Erwartungen zurückbleibt. Iminternationalen Ranking des Kundenerlebnisses von 13 verbrauchernahen Branchenbelegt die Autoindustrie nur Platz neun. Das Erlebnis bei Mobility-as-a-Service(Maas)-Diensten bewerten Kunden besser, wobei es erhebliche Unterschiedezwischen den einzelnen Ländern gibt. In Deutschland landet das Kundenerlebnis inder Automobilbranche auf dem zehnten Platz, MaaS-Dienste kommen auf Platz vier.Der Studie zufolge deutet der Net Promoter Score (NPS®)[1] für Fahrzeugmarkendarauf hin, dass Verbraucher und Unternehmen das Kundenerlebnis sehrunterschiedlich wahrnehmen. Die befragten Führungskräfte schätzen den NPS-Wertauf 14, Verbraucher geben Fahrzeugmarken hingegen nur einen durchschnittlichenNPS-Wert von zwei - weniger als in jeder anderen verbrauchernahen Branche.Unternehmen und Verbraucher schätzen Rolle von Markenreputation,Benutzerfreundlichkeit und emotionaler Bindung bei Kundenentscheidungenunterschiedlich einIm weltweiten Durchschnitt gehen 73% der befragten Unternehmen davon aus, dasssich Kunden hauptsächlich aufgrund der Reputation der Marke für ein Fahrzeugoder einen Mobilitätsanbieter entscheiden. Tatsächlich ist die Markenreputationaber nur für 48% der Verbraucher wichtig. In Deutschland geht die Einschätzungzwischen Unternehmen und Kunden weniger stark auseinander: Hierzulande nennen