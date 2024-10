Globale Verschuldung steigt bis Jahresende auf 100 Billionen US-Dollar

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die globale Verschuldung dürfte nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) bis zum Jahresende die Marke von 100 Billionen US-Dollar erreichen. Unter anderem werde die Verschuldung durch die Kreditaufnahme in den beiden größten Volkswirtschaften USA und China getrieben und mittelfristig weiter steigen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des IWF. Der Währungsfonds mahnte die Regierungen zu harte Entscheidungen, um die Kreditaufnahme zu stabilisieren.

In dem sogenannten "Fiscal Monitor" - einem Überblick über die Entwicklung der öffentlichen Finanzen weltweit - rechnet der IWF damit, dass die Schulden bis 2030 bei nahezu 100 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen werden. Per Ende 2024 dürften es 93 Prozent sein.