Verständnis für Polens Asylpläne

(Wiederholung: 2. Absatz, Tusks Amt ergänzt.)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion äußert Verständnis für polnische Pläne für eine vorübergehende Aussetzung des Rechts auf Asyl. Wenn Moskau Migranten in einer hybriden Kriegsführung einsetze und via Russland und Belarus über die Grenze nach Polen schiebe, werde das Asylrecht ad absurdum geführt, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten, Thorsten Frei (CDU), in Berlin. "Es ist eine pure Selbstverständlichkeit, dass der polnische Staat sich dagegen auch wehrt."

Polens Ministerpräsident Donald Tusk könne als Ex-Präsident des Europäischen Rates schwerlich als Antieuropäer bezeichnet werden, wenn er verhindern wolle, dass die Integration mit der Ankunft von Migranten nicht mehr Schritt halten könne und Deutschland hier als Negativbeispiel nenne, sagte Frei.