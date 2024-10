Shiftmove übernimmt französisches Flottenmanagement-Unternehmen Optimum Automotive / Konsolidierung im Fuhrparkmanagement (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin/Aix-en-Provence (ots) -- Shiftmove will bis 2027 Europas Marktführer für digitale Fuhrparklösungenwerden und die Effizienz von mehr als einer Million Flottenfahrzeuge steigern- Durch die Übernahme entsteht eine Gruppe, die 18.000 Firmenkunden mit mehr als550.000 Fahrzeugen betreut und über 350 Mitarbeitende beschäftigt- Die leistungsstarke Kombination aus KI-gestützter Software und Telematik sorgtfür höhere Effizienz und niedrigere Emissionen in europäischen Flotten- Fuhrparks unter Druck: Strengere Nachhaltigkeitsanforderungen und steigendeKosten für Kraftstoff, Versicherungen und Reparaturen - nur 30 Prozent derUnternehmen in Europa nutzen eine Fuhrparkmanagement-SoftwareShiftmove, deutscher Marktführer für Fuhrparkmanagement-Software, übernimmt dasfranzösische Unternehmen Optimum Automotive. Die digitale Plattform ausAix-en-Provence zählt zu den führenden Experten für Software-basiertesFlottenmanagement in Frankreich und verwaltet aktuell mehr als 7.500 Kunden mitmehr als 200.000 Fahrzeugen. Mit der Übernahme expandiert das BerlinerSoftware-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen Shiftmove(https://www.shiftmove.com/de) , das 2023 aus dem Zusammenschluss derFuhrparkmanagement-Marktführer Avrios und Vimcar hervorgegangen ist, nachFrankreich - Europas größten Flottenmarkt. Damit treibt es die Konsolidierungund Digitalisierung im europäischen Fuhrparkmanagement-Markt entschieden voran.Mit seiner zielgerichteten Expansionsstrategie will Shiftmove bis 2027 zumeuropäischen Marktführer für digitale Flottenlösungen werden und die Nutzung vonmehr als einer Million gewerblicher Fahrzeuge noch effizienter machen.KI-gestützte Software und Telematik für mehr Effizienz in europäischen FuhrparksDie Kombination aus ganzheitlichen Software- und Telematiklösungen des BerlinerSaaS-Unternehmens ermöglichen kleinen und mittelständischen Firmen sowie großenEnterprise Unternehmen, wie z. B. DB Schenker, McMakler und flaschenpost.de,ihre Fahrzeugflotten ökonomischer zu verwalten und die Transformation zuremissionsarmen Mobilität entschieden voranzutreiben. Durch die Übernahme vonOptimum Automotive will Shiftmove seine KI-Expertise auch nach Frankreichbringen. Durch die Automatisierung vormals zeitintensiver, manueller Prozessesowie detaillierte Datenanalysen, können Unternehmen mit den modernenSoftware-Lösungen Kosten und Ressourcen sparen und den Umstieg auf alternativeAntriebsarten gezielt planen.Dringender Digitalisierungsbedarf für Transformation des VerkehrssektorsDer Markt bietet enormes Potenzial skizziert die Geschäftsführerin von Shiftmove