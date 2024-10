Neuer umfassender Gradmesser zur Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland (FOTO)

Coburg (ots) - Neuer umfassender Gradmesser zur Entwicklung der Elektromobilität

in Deutschland - Umstiege von Verbrenner- zu Elektroautos fallen 2024 drastisch

und auf das Niveau von 2021 zurück - Nur knapp 3 Prozent machen E-Autos unter

Privatfahrzeugen aus - Bundesweit repräsentative Bevölkerungsbefragung zu

künftigen Kaufabsichten zeigt aber Umdenken



- In weniger als vier Prozent aller Fälle steigen aktuell Privatpersonen von

Verbrennungsmotoren (Benzin-, Diesel-, Gas, etc.) auf reine Elektroautos um

- Seit Abschaffung der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 hat sich diese

Umstiegs-Häufigkeit annähernd halbiert

- Jeder dritte E-Autofahrer (34 %) wechselt inzwischen wieder zum Verbrenner

zurück

- In Bayern ist die Verbreitung von E-Autos am höchsten, in Sachsen-Anhalt,

Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern am geringsten





