Dividendenaktie MPT trotzt Short-Attacke: Haltlose Anschuldigungen?!

M3ph schrieb 17.09.24, 14:39

Also die finale Anhörung, in welcher der bis dato vorläufige Deal endgültig vom Richter abgesegnet werden soll, beginnt heute um 18 Uhr unserer Zeit.



Wird auch wie immer live in die Welt gestreamed:

https://www.txs.uscourts.gov/page/united-states-bankruptcy-judge-christopher-m-lopez

- video via goto meeting

- audio muss man sich einwählen



--> Denke danach wird es wieder ein Press-Release geben (Iwann zwischen 21-24 Uhr)...



Grüße!