Eurozone Stärkster Anstieg der Industrieproduktion seit über einem Jahr Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im August deutlich gestiegen. Die Fertigung legte im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Dies ist der stärkste Zuwachs seit April …