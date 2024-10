Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 75 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Berlin (ots) - Faire Unternehmen begegnen der Kundschaft auf Augenhöhe, treten

offen auf und sind verlässlich. Wer hier aktuell führend ist, zeigt ein Award:

Der Deutsche Fairness-Preis 2024 wird heute in 75 Kategorien vom Deutschen

Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv vergeben. Die

Ergebnisse lieferte eine große Verbraucherbefragung mit rund 73.000

Kundenstimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der

Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt ( Sendehinweis: ntv service,

Donnerstag, 17.10.2024, 18:35 Uhr ).



Prämiert werden in diesem Jahr beispielsweise Aldi Talk (Mobilfunkanbieter),

Viactiv Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), DHL (Paketdienste), Örag

Rechtsschutz (Rechtsschutzversicherungen), 123energie (Gas-/Stromanbieter), Mr.

Wash (Autowaschanlagen) und Pitstop (Freie Kfz-Werkstätten). "Alle Preisträger

setzen in puncto Fairness Maßstäbe in ihrer Branche. Insgesamt waren

Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis meist die Garanten für eine

hohe Kundenzufriedenheit", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen

Instituts für Service-Qualität.





