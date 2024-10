Emissionsreduktion bleibt hinter Vorjahr zurück

Hamburg (ots) -



- Top-Unternehmen aus DAX40, SMI und ATX haben absolute Emissionen um drei

Prozent gesenkt, im Vorjahr waren es noch fünf Prozent

- DAX40-Unternehmen zeigen gegenüber SMI und ATX die geringsten Reduktionen

- Gesamtemissionen im Automotive-Bereich erhöhten sich sogar im Schnitt um neun

Prozent

- DAX40-Unternehmen ohne Klimastrategie steigern Gesamtemissionen um acht

Prozent

- EU-Taxonomie: Taxonomiekonformität korreliert bislang nicht eindeutig mit

einer Reduktion der Treibhausgasemissionen der Unternehmen



Die großen Konzerne aus der DACH-Region befinden sich weiterhin auf

Dekarbonisierungskurs. Jedoch hat das Tempo insgesamt nachgelassen und

entspricht nicht dem, was für eine realistische 1,5°C-Perspektive erforderlich

wäre. Das zeigt die Studie "Klimaschutz - Reporting zur Dekarbonisierung" der

Kirchhoff Consult und BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für die Erhebung

wurden die aktuellen Klimabilanzen analysiert, die von den Unternehmen aus den

Top-Indizes DAX40, ATX und SMI für das Geschäftsjahr 2023 berichtet wurden und

mit der Berichterstattung der Geschäftsjahre 2021 und 2022 verglichen.





Deutlich mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen haben über die letztendrei Jahre hinweg eine umfassende Klimabilanz berichtet. In diesem Zeitraumkonnten diese ihre absoluten Emissionen um acht Prozent - von 2021 bis 2022 umfünf Prozent und von 2022 bis 2023 um weitere drei Prozent - reduzieren. Um diePariser Klimaziele zu erreichen, müssen die globalen Treibhausgasemissionen bis2030 halbiert werden, was einer jährlichen Reduktion von über vier Prozentgegenüber 2019 entspricht.[1]Bei der Emissionsreduktion zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede zwischenden Indizes, Branchen und Scopes. Während zum Bespiel die Unternehmen aus derTextilbranche deutliche Reduktionserfolge verzeichnet konnten (- 16 Prozent),erhöhten sich die Gesamtemissionen im Automotive-Bereich im Schnitt um neunProzent.Scope 3: höchste Emissionen, geringste Reduktionen, aber größtes PotenzialIn Scope 1 konnten die Unternehmen mit umfassender Klimabilanz ihre Emissionenvon 2021 bis 2023 um zwölf Prozent senken und in Scope 2 sogar um 20 Prozent, inScope 3 jedoch nur um acht Prozent. "Dass die geringste relative Reduktion inScope 3 erzielt werden konnte - dem Scope auf den 92 Prozent derGesamtemissionen zurückgehen - macht deutlich, wie herausfordernd dieEmissionsreduktion in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette ist.Gleichzeitig sehen wir in den Daten, dass ambitionierte Unternehmen auch beiherausfordernden Wertschöpfungsketten Erfolge in der Dekarbonisierung erzielenkönnen", sagt Dr. Jan-Ole Brandt, Senior Consultant ESG/Sustainability bei