Konjunkturelles Umfeld setzt Unternehmen unter Druck

- Umsätze der mittelständischen Unternehmen sinken

- Mittelstand stellt überproportional viel Personal ein

- Wachsende Kluft zwischen kleinen und großen Unternehmen



Die herausfordernde konjunkturelle Lage geht am deutschen Mittelstand nicht

vorbei. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen hat sich im vergangenen

Jahr verschlechtert. Der Gesamtumsatz der kleinen und mittleren Unternehmen sank

2023 nominal um 246 Mrd. EUR oder 4,6 %. Auch Preiserhöhungen konnten den

Rückgang nicht abfedern: Real lag das Umsatzminus sogar bei 10 %.





Das sind Ergebnisse des Mittelstandspanels , das KfW Research seit 2003veröffentlicht. Dafür werden Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 500 Mio. EURbefragt. Die Befragung fand von Februar bis Juni 2024 statt, zudem gab es eineSonderbefragung im September 2024.Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnen 35 % der Unternehmen mit einemUmsatzrückgang, nur rund 15 % erwarten anziehende Umsätze. Zudem sind diemittelfristigen Erwartungen bis 2026 getrübt: Mit einem Anteil von 29 % gehen soviele Unternehmen wie nie zuvor davon aus, dass ihr Umsatz in den kommenden dreiJahren sinken wird. 24 % der Unternehmen rechnen mit Umsatzsteigerungen.Erfreulich ist, dass trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage dieProfitabilität des Mittelstands mit einer Umsatzrendite von durchschnittlich 7 %recht stabil blieb. Allerdings wächst die Kluft zwischen den Unternehmen:Insbesondere Kleinstunternehmen kämpfen mit rückläufigen Renditen."Wir sehen bei zahlreichen wirtschaftlichen Kennzahlen, dass sich die Scherezwischen kleinen und großen Mittelständlern weitet", sagte Dr. Michael Schwartz,Projektleiter des KfW-Mittelstandspanels. "Die großen Unternehmen kommen bessermit der herausfordernden konjunkturellen Lage zurecht als die kleinen."Ein positiver Faktor ist, dass der Mittelstand sich weiterhin alsBeschäftigungsmotor der deutschen Wirtschaft präsentiert. 2023 stand einBeschäftigungsaufbau um rund 494.000 Erwerbstätige zu Buche - damit arbeiteten32,83 Millionen Personen in mittelständischen Unternehmen, ein Rekord. Derabsolute wie auch prozentuale Zuwachs der Erwerbstätigen fiel im vergangenenJahr höher als gesamtwirtschaftlich aus, der Mittelstand gewann somit alsArbeitgeber an Bedeutung.Das wirtschaftlich herausfordernde Umfeld wirkt sich belastend auf dieEigenkapitalpolster der Unternehmen aus. Die durchschnittliche Eigenkapitalquotefiel um 0,6 Prozentpunkte auf 30,6 %. Im historischen Vergleich ist dasweiterhin ein ausgezeichneter Wert. Im Detail zeigen sich allerdings dieProbleme: Der Anteil der Unternehmen mit einer niedrigen Eigenkapitalquote von