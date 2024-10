Clearwater Analytics verstärkt die EMEA-Expansion mit der Ernennung wichtiger Führungskräfte für Go-to-Market und Client Onboarding

London und Boise, Idaho (ots/PRNewswire) - Clearwater Analytics begrüßt Adrien

de La Grange als Head of Business Development in Frankreich, Amina Troger als

neue Head of Global Delivery für EMEA und Jose Salas als Head of Partnerships &

Alliances für EMEA



LONDON und BOISE, Idaho, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Clearwater Analytics

(https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von

SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Reporting und

Analyse, gab heute die Erweiterung seines EMEA-Führungsteams durch drei

strategische Neueinstellungen bekannt: Adrien de La Grange als Head of Sales in

Frankreich, Belgien und Luxemburg, Amina Troger als neue Head of Global Delivery

für EMEA und Jose Salas als Head of Partnerships and Alliances für EMEA.





