Downgrade für BASF, aber diese Chemie-Aktien gehören jetzt ins Depot

ninive schrieb 09.10.24, 14:27

Ich halte es für gefährlich, aus den aktuellen Wirtschaftsdaten aus den USA auf die zukünftige Entwicklung von BAS_F bzw. dessen Aktienkurses zu schließen.



Warum?



Mich beschleicht das Gefühl, daß diese Daten mit der Realität nichts zu tuen haben und so dargestellt werden, um D. Trump zu verhindern. Nur drei Indikatoren für diese These:



1. Die Revision der Zahl der neugeschaffenen Stellen mußte jüngst für den Zeitraum April 23 - März 24 um 800 k Stellen reduziert werden.

2. Die aktuellen angeblich guten Arbeitsmarktdaten sehen deswegen gut aus, weil tatsächlich/angeblich 800 k neue Lehrer eingestellt wurden. Aber ausgerechnet diese Zahl wurde nich "seasonal adjusted" obwohl klar ist, daß dies wegen des Beginns des Schuljahres mit Sicherheit ein einmaliger Ausreißer ist - wenn es denn überhaupt stimmt.

3. In die Inflationsberechnung für den Bereich "Health Care" geht der Gewinn der in diesem Sektor tätigen Unternehmen ein. Sinkt der, ist das statistisch ein Preisrückgang im Gesundheitssektor. Was de facto natürlich hanebüchener Unsinn ist.



Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. M. E, kommt im ersten Halbjahr 25 die Wahrheit auf den Tisch, gleich wer die Wahl gewinnt. Bis messe ich den US Zahlen die gleiche Glaubwürdigkeit wie den chinesischen Zahlen bei.



Einer Bewertung der Situation oder Perspektive für BASF sind besagte Zahlen zum heutigen Zeitpunkt m. E. daher nicht dienlich.