Anstieg um 11 % im Jahr 2024 und 2025 um weitere 2 %

- Globale Unternehmensinsolvenzen steigen deutlich: 2024 um 11 %, (+2 Pp) 2025

um 2 % (+2 Pp); 2026 Stabilisierung auf hohem Niveau

- Zweistelliger Zuwachs in Ländern, die mehr als die Hälfte des globalen

Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen

- Deutschland: 2024 Anstieg um 25 % erwartet (+4 Pp), 2024 um weitere 4 % (+2

Pp), 2026 voraussichtlich Entspannung mit Rückgang um 4 %

- Schwache Unternehmen auf Messers Schneide, robuste brauchen Mut für

Investitionen



Keine rosigen Aussichten für die Weltwirtschaft: Der weltweite Kreditversicherer

Allianz Trade prognostiziert für 2024 einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen

um 11 %. Das ist ein noch stärkerer Anstieg als bisher erwartet (+ 9 %). Die

aktuelle Studie untersucht die weltweite Insolvenzentwicklung in Zeiten von

schleppender Nachfrage, anhaltenden geopolitischen Spannungen und ungleichen

Finanzierungsbedingungen.





Für Deutschland hat Allianz Trade die Insolvenzprognose angesichts deranhaltenden wirtschaftlichen Flaute nochmals leicht nach oben korrigiert underwartet eine Zunahme der Pleiten im Jahr 2024 um 25 % (+4 Pp) auf rund 22.200Fälle nach bereits +22 % im Jahr 2023. Für 2025 hat der Kreditversicherer seinePrognose ebenfalls leicht nach oben korrigiert: Trotz des für 2025 erwartetenMini-Wachstum des deutschen Bruttoninlandsprodukts (BIP) dürfte der Anstieg mitrund 4 % auf dann 23.000 Fälle etwas höher ausfallen als bisher erwartet (2 %).Erst 2026 zeichnet sich mit einem Rückgang um 4 % voraussichtlich eine leichteEntspannung ab (22.100 Fälle).Deutschland: Schwache Unternehmen auf Messers Schneide, robuste brauchen Mut fürInvestitionen"Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche in Europa, insbesondere in Deutschland,macht den hiesigen Unternehmen zu schaffen", sagt Milo Bogaerts, CEO von AllianzTrade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Durch eine stärkereOrientierung auf Wachstumsmärkte außerhalb Europas, sind sie Exportrisiken imAusland ausgesetzt."Zudem kämpfen mit einem Mix aus schleppender Nachfrage, steigenden Löhnen,sinkender Wettbewerbsfähigkeit, fälligen (Corona-)Krediten und eine zunehmendschwierige und oft teurere Refinanzierung bei gleichzeitig schlechtererZahlungsmoral und höheren Ausfallsrisiken."Schwach finanzierte Unternehmen stehen auf Messers Schneide, und es dürfte einedeutliche Marktbereinigung stattfinden", sagt Bogaerts. "Trotzdem: Vieledeutsche Unternehmen sind weiterhin finanziell robust und haben - insbesondereim deutschen Mittelstand - gezeigt, dass sie jedem Sturm trotzen. Sie sollten anihre Stärke glauben und jetzt den Mut finden, trotz vieler Unsicherheiten in