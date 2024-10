Gute Leistbarkeit in Ostdeutschland und dem Ruhrgebiet, Metropolen schneiden schlecht ab

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking von 65 Großstädten, in dem die monatlichen

Median-Bruttogehälter mit den durchschnittlichen Angebotspreisen von

Bestandswohnungen (75 Quadratmeter) verglichen wurden, zeigt:



- Bezahlbares Ruhrgebiet: In Gelsenkirchen, Duisburg, Herne und Oberhausen

sorgen günstige Immobilienpreise trotz geringerer Einkommen für gute

Leistbarkeit

- Trotz kleinstem Medianeinkommen: Chemnitz ist Preis-Leistungs-Sieger dank

günstigen Immobilienpreisen

- Hansestadt Rostock: Geringes Gehaltsniveau, aber kostspielige Immobilien wegen

beliebtem Ostseebad Warnemünde

- Hohe Löhne, aber noch höhere Kaufpreise: Frankfurt, Hamburg und München bieten

die schlechteste Leistbarkeit von Wohneigentum





Die Leistbarkeit von Wohneigentum in einer Region hängt stets auch von der Höheder dortigen Gehälter ab. Das beste Verhältnis zwischen Löhnen undImmobilienpreisen gibt es im Ruhrgebiet: 10 der 15 Städte mit der bestenLeistbarkeit von Wohneigentum für Menschen mit mittlerem Einkommen liegen imBallungsraum zwischen Lippe und Ruhr. Metropolen wie Hamburg und Münchenhingegen landen auf den letzten Plätzen. Dort verdienen die Einwohner zwartendenziell besser, allerdings ist Wohneigentum um ein Vielfaches teurer.Für die Erstellung des immowelt Rankings wurde in 65 ausgewählten deutschenGroßstädten der Quotient aus monatlichem Median-Bruttogehalt am Wohnort unddurchschnittlichem Quadratmeterpreis einer Bestandswohnung (75 Quadratmeter, 2Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) gebildet.Preis-Leistungs-Sieger: Chemnitz und viele RuhrgebietsstädteAngeführt wird das Ranking von Chemnitz. Die Einwohner der europäischenKulturhauptstadt 2025 haben mit im Mittel 3.279 Euro brutto im Monat zwar dasniedrigste Einkommen der Untersuchung, aber auch mit 1.464 Euro pro Quadratmeterdie mit Abstand günstigsten Immobilienpreise. Nirgends ist das Verhältniszwischen Einkommen und Kaufpreisen besser als in Chemnitz.Gut schneidet auch das Ruhrgebiet ab: Dort sind die mittleren Bruttoeinkommenzwar im Vergleich auch geringer, aber ebenso die Immobilienpreise. InGelsenkirchen müssen Immobilienkäufer 1.605 Euro pro Quadratmeter zahlen - beieinem mittleren Bruttolohn von 3.529 Euro monatlich. In Duisburg fällt dasmittlere Einkommen mit 3.726 Euro nur unwesentlich höher aus, was aberangesichts günstiger Immobilienpreise (1.861 Euro) trotzdem für das drittbesteVerhältnis sorgt.Die Mitte: Hohe Einkommen, aber teure Immobilien oder kleinere Gehälter, dafürgünstigere KaufpreiseDas Mittelfeld des Leistbarkeits-Rankings stellen tendenziell zwei Arten von