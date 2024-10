DB-Schenker-Verkauf an DSV - Experte gibt Aufschluss über mögliche Auswirkungen und was andere Unternehmen davon lernen können (FOTO) Der geplante Verkauf von DB Schenker an DSV sorgt in der Logistikbranche für Aufregung. Viele große Kunden, darunter deutsche Autobauer, fürchten harte Konsequenzen. Die Fusion könnte ihre Logistikdienste teurer und weniger flexibel machen. Auch …