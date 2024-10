Wolfspeed erhält milliardenschwere Förderung, Kurs explodiert

Mit den Mitteln soll die Entwicklung einer neuen hochmodernen Siliziumkarbid-Wafer-Fabrik in North Carolina unterstützt werden, sowie eine Anlage in New York ausgebaut werden. Die Gelder sind Teil des umfangreichen Plans der US-Regierung, die heimische Halbleiterproduktion durch das 52,7 Milliarden US-Dollar schwere Halbleiter-Förderprogramm zu stärken. Der Zuschuss steht unter dem Vorbehalt einer Prüfung und ist noch nicht endgültig.

Der US-Chiphersteller Wolfspeed wird eine direkte Finanzierung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar von der Biden-Harris-Regierung zu erhalten, wie das US-Wirtschaftsministerium am frühen Dienstag mitteilte.

Zusätzlich zur Förderung durch die US-Regierung hat Wolfspeed eine Finanzierungszusage in Höhe von weiteren 750 Millionen US-Dollar von einer Gruppe prominenter Investmentfonds, darunter Apollo Global Management und Fidelity, erhalten. In Kombination mit erwarteten Steuergutschriften im Rahmen des "48D" Advanced Manufacturing Tax Credit wird Wolfspeed insgesamt auf bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an Kapital zugreifen können.

Die Wolfspeed-Aktie musste in diesem Jahr bislang große Verluste hinnehmen. Angesichts des Rückgangs der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat der Aktienkurs des Unternehmens, das Mercedes-Benz und General Motors zu seinen Kunden zählt, fast 75 Prozent seines Wertes verloren. Vorbörslich notieren die Titel dank der positiven Aussichten aktuell 15 Prozent höher.

Mit den gewaltigen Mitteln will Wolfspeed das geplante Wachstum finanzieren und den Wettbewerbsvorsprung gegenüber China sichern, das ebenfalls große Anstrengungen unternimmt, in der Halbleiterproduktion Fuß zu fassen. Der Chipriese Intel wird aus dem US-Chip-Programm bis zu 11,5 Milliarden US-Dollar erhalten.

Wolfspeed, ein Unternehmen, das auf Siliziumkarbid setzt – ein Material, das effizienter ist als herkömmliches Silizium – hat sich als einer der führenden Akteure in der Halbleiterbranche positioniert. Die von Wolfspeed hergestellten Chips spielen eine wichtige Rolle in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Elektromobilität und erneuerbare Energien. Der Ausbau der Siliziumkarbid-Waferproduktion soll dazu beitragen, die Nachfrage in diesen Zukunftsmärkten zu bedienen.

Wolfspeed-CEO Gregg Lowe betonte, dass aktuell 70 Prozent der globalen Siliziumkarbid-Produktion auf die USA entfallen und diese Investitionen dazu beitragen werden, die Führungsposition des Landes in diesem Sektor zu sichern. Zudem wird erwartet, dass die Investitionen rund 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen und die Produktionskapazität des Unternehmens im US-Bundesstaat New York um 30 Prozent erhöhen werden.

Analysten sehen trotz der Kursschwäche langfristig enormes Potenzial, da das Unternehmen sowohl durch staatliche Unterstützung als auch durch private Investitionen gut aufgestellt ist, um von den wachsenden Märkten für saubere Energien und KI-Anwendungen zu profitieren. Das aktuelle mittlere Kursziel der Experten liegt bei 17,56 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 55 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion