ORLEN Deutschland GmbH baut hochmodernen E-Ladepark in Elmshorn (FOTO)

Elmshorn (ots) - ORLEN Deutschland GmbH errichtet einen neuen E-Ladepark in

Elmshorn, nahe der A23. Der moderne Ladepark mit 16 Highpower-Ladepunkten ist

Teil der Unternehmensstrategie, die Elektromobilität in Deutschland weiter

voranzutreiben. Der symbolische Spatenstich erfolgte gemeinsam mit dem

Oberbürgermeister der Stadt Elmshorn, Volker Hatje, und Vertretern von ORLEN

Deutschland.



Auf rund 1.500 Quadratmetern baut ORLEN Deutschland an der

Werner-von-Siemens-Straße in Elmshorn einen hochmodernen Ladepark. Dieser wird

mit acht Alpitronic HYC-400 Schnelladesäulen ausgestattet, die insgesamt 16

Ladepunkte bieten eine beeindruckende Ladeleistung von bis zu 400 kW. Die

großzügigen Ladeplätze werden vollüberdacht, und das Dach wird mit einer

Photovoltaikanlage bestückt, um nachhaltigen Strom zu erzeugen. Zusätzlich zu

den Lademöglichkeiten werden weitere Services für die Nutzer bereitgestellt, um

den Komfort während der Ladezeiten weiter zu erhöhen.







Firma ORLEN dabei zu sein. Eine E-Tankstelle direkt an der A23 ist nicht nur für

die Menschen aus Elmshorn und Umgebung von großer Bedeutung, sondern auch für

alle Reisenden, die mit ihren E-Fahrzeugen auf der A23 an Elmshorn vorbeifahren

und einen Tankstopp einlegen müssen. Mit der Errichtung dieser E-Tankstelle

setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für nachhaltige Mobilität und

umweltbewusste Energieversorgung. Sie ist ein weiterer Baustein für eine

umweltfreundliche Zukunft der Mobilität und verbessert die Infrastruktur unserer

Stadt", sagt Volker Hatje, Oberbürgermeister der Stadt Elmshorn.



"Mit diesem Schritt setzen wir ein weiteres Zeichen für den Ausbau von

Ladeinfrastrukturen, um der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen

Lademöglichkeiten gerecht zu werden und die Elektromobilität in unserem eigenen

Netz zu fördern. Besonders freut uns, dass wir unseren ersten Ladepark in

direkter Nähe unserer Firmenzentrale in Elmshorn realisieren können", sagt Artur

Frankiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.



Die Fertigstellung des E-Ladeparks in Elmshorn, der sich in direkter Nähe zur

A23-Ausfahrt Elmshorn und der Bundesstraße 431 befindet, ist für Ende 2025

geplant. Derzeit betreibt ORLEN Deutschland hierzulande über 40 Ladepunkte. Das

Elektromobilitätsangebot des Unternehmens firmiert unter der Marke ORLEN CHARGE

und stützt sich auf drei strategischen Säulen: den Bau und dem Betrieb von

E-Ladeparks, den Ausbau der E-Mobilität gemeinsam mit und bei Partnern sowie die

Integration von Ladeinfrastruktur im eigenen ORLEN und star Tankstellennetz, das

deutschlandweit über 600 Stationen umfasst.



Pressekontakt:



ORLEN Deutschland GmbH

Erika de Gier

Head of Corporate Communications

Tel.: +4915146251041

mailto:erika.degier@orlen-deutschland.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168826/5886992

OTS: ORLEN Deutschland GmbH





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie zur Diskussion zur Diskussion "Es ist mir eine große Freude, beim Start dieses innovativen Bauprojektes derFirma ORLEN dabei zu sein. Eine E-Tankstelle direkt an der A23 ist nicht nur fürdie Menschen aus Elmshorn und Umgebung von großer Bedeutung, sondern auch füralle Reisenden, die mit ihren E-Fahrzeugen auf der A23 an Elmshorn vorbeifahrenund einen Tankstopp einlegen müssen. Mit der Errichtung dieser E-Tankstellesetzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für nachhaltige Mobilität undumweltbewusste Energieversorgung. Sie ist ein weiterer Baustein für eineumweltfreundliche Zukunft der Mobilität und verbessert die Infrastruktur unsererStadt", sagt Volker Hatje, Oberbürgermeister der Stadt Elmshorn."Mit diesem Schritt setzen wir ein weiteres Zeichen für den Ausbau vonLadeinfrastrukturen, um der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigenLademöglichkeiten gerecht zu werden und die Elektromobilität in unserem eigenenNetz zu fördern. Besonders freut uns, dass wir unseren ersten Ladepark indirekter Nähe unserer Firmenzentrale in Elmshorn realisieren können", sagt ArturFrankiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.Die Fertigstellung des E-Ladeparks in Elmshorn, der sich in direkter Nähe zurA23-Ausfahrt Elmshorn und der Bundesstraße 431 befindet, ist für Ende 2025geplant. Derzeit betreibt ORLEN Deutschland hierzulande über 40 Ladepunkte. DasElektromobilitätsangebot des Unternehmens firmiert unter der Marke ORLEN CHARGEund stützt sich auf drei strategischen Säulen: den Bau und dem Betrieb vonE-Ladeparks, den Ausbau der E-Mobilität gemeinsam mit und bei Partnern sowie dieIntegration von Ladeinfrastruktur im eigenen ORLEN und star Tankstellennetz, dasdeutschlandweit über 600 Stationen umfasst.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +4915146251041mailto:erika.degier@orlen-deutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168826/5886992OTS: ORLEN Deutschland GmbH