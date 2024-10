Global Technology Report von Bain / Weltweiter KI-Markt nähert sich bis 2027 Billionen-Dollar-Marke

München (ots) -



- Neubau größerer Rechenzentren könnte in den kommenden fünf Jahren Kosten

zwischen 10 und 25 Milliarden US-Dollar verursachen

- Die Nachfrage nach vorgelagerten Komponenten könnte bis 2026 um 30 Prozent

oder mehr steigen und die nächste Chipknappheit auslösen

- "Souveräne KI" sowie Bedenken von Unternehmen hinsichtlich Kosten und

Datenschutz schaffen Chancen für Small Language Models (SLMs)



Der weltweite Markt für Hardware und Software im Bereich künstliche Intelligenz

(KI) wird voraussichtlich jährlich zwischen 40 und 55 Prozent wachsen und könnte

bis 2027 zwischen 780 und 990 Milliarden US-Dollar erreichen. Das hat der fünfte

" Global Technology Report

(https://www.bain.com/insights/topics/technology-report/) " der internationalen

Unternehmensberatung Bain & Company ergeben. Er beleuchtet die aktuellen

Wachstumsschübe im Technologiesektor und erläutert Entwicklungspotenziale, die

durch die rasanten Fortschritte vor allem rund um KI hervorgerufen werden.





"Generative KI treibt den aktuellen Wandel im Technologiesektor maßgeblich an,doch er wird erschwert durch die wirtschaftlichen Umbrüche und dieNotwendigkeit, Geschäftsprozesse anzupassen", erklärt Dr. Claus Benkert,Bain-Partner und Technologieexperte. Inzwischen gehen Unternehmen über dieExperimentierphase hinaus und beginnen, generative KI in großem Maßstab in ihrerOrganisation zu integrieren. "Infolgedessen müssen CIOs weiterhin aufetablierte, aber flexible KI-Lösungen setzen, die es den Unternehmenermöglichen, sich an ein sich schnell veränderndes Umfeld anzupassen", soBenkert.KI beschleunigt ChipnachfrageBain schätzt, dass die KI-Workloads bis 2027 jährlich um 25 bis 35 Prozentwachsen könnten. Angesichts dieser Entwicklung wird der Bedarf an Rechenleistungin den nächsten fünf bis zehn Jahren erheblich zunehmen und größereRechenzentren erfordern - von den heute meist üblichen 50 bis 200 Megawatt aufmehr als ein Gigawatt. Damit gehen auch steigende Kosten einher. Schlägt derNeubau eines großen Rechenzentrums derzeit mit rund einer bis vier MilliardenUS-Dollar zu Buche, dürfte er sich in fünf Jahren auf etwa zehn bis 25Milliarden US-Dollar belaufen. Diese Veränderungen werden voraussichtlich enormeAuswirkungen auf die Lieferketten sowie die Ökosysteme der Rechenzentren haben,einschließlich Infrastrukturtechnik, Stromversorgung und Kühlung.Der KI-bedingt steigende Bedarf an Grafikprozessoren (Graphics Processing Units,GPUs) dürfte darüber hinaus die Gesamtnachfrage nach bestimmten vorgelagertenKomponenten bis 2026 um 30 Prozent oder mehr erhöhen, wie der Bain-Reportprognostiziert. "Der steigende Bedarf an KI-Rechenleistung wird die Lieferketten