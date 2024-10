CONET fordert IT-Beratungsmarkt mit ambitioniertem Strategieprogramm heraus (FOTO)

Bonn (ots) -



- Eine halbe Milliarde Euro Umsatz und zweistellige Wachstumsraten

- Marktführende Positionierung in vier Leistungsbereichen und Partner der Wahl

für digitale Transformation insbesondere im KRITIS-Umfeld



In den Lünendonk-Listen der deutschen IT-Beratungs- und Integrationsunternehmen

führt CONET das aktuelle Mittelstands-Ranking bereits an. In den kommenden

Jahren möchte das Bonner IT-Unternehmen seinen engagierten Wachstumskurs

fortsetzen und fordert den IT-Beratungsmarkt in der DACH-Region heraus. Die

CONET-Gruppe setzt sich das Ziel, ihren Jahresumsatz bis 2028 mithilfe des

Wachstumsprogramms "HORIZON28" auf rund eine halbe Milliarde Euro zu steigern.





