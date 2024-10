waipu.tv und The Walt Disney Company Deutschland intensivieren ihre Zusammenarbeit

München (ots) - The Walt Disney Company (Deutschland) GmbH und waipu.tv,

Marktführer für OPEN-IPTV in Deutschland, vertiefen ihre Zusammenarbeit mit

einem neuen Angebot: Ab sofort können Disney+ und waipu.tv Perfect Plus als

Bundle in einem Paket gebucht werden. Kunden haben zukünftig die Wahl zwischen

drei verschiedenen Paketvarianten und Laufzeiten, die sowohl Flexibilität als

auch Kostenvorteile bieten.



Die neuen Bundle-Pakete sind auf Nutzer zugeschnitten, die eine umfangreiche

Entertainment-Lösung aus einer Hand zu einem attraktiven Preis suchen. Sie

erweitern das bestehende Angebot von waipu.tv, das bereits Kombi-Pakete mit

Netflix, WOW und DAZN umfasst. Ideal für die "dunkle Jahreszeit" vereinen diese

Bundles das umfangreichste TV-Angebot von über 280 Sendern bei waipu.tv mit der

ganzen Welt von Disney+ und bieten somit bestes Entertainment für die ganze

Familie.





