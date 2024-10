Ölpreise beschleunigen Talfahrt - Presse Israel will Irans Ölanlagen verschonen Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Talfahrt vom Vortag fortgesetzt. Bis zum späten Vormittag haben sie die deutlichen Kursverluste aus dem frühen Handel weiter ausgeweitet. Nach Informationen der "Washington Post" will Israel beim geplanten …