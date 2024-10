Aktuelle CPS GfK-Verbraucherstudie / EDEKA zum fünften Mal in Folge zum besten Lebensmittelhändler gewählt (FOTO)

Hamburg (ots) - High Five! Im Rahmen des "CPS GfK Retailer Perception Monitor"

wurde EDEKA zum fünften Mal in Folge als "Best Food Retailer" Deutschlands

ausgezeichnet. In diesem Jahr punktet EDEKA mit einer herausragenden

Kundenloyalität und hebt sich im Urteil der Kund:innen unter anderem durch ein

attraktives Sortiment, gute Preise und kompetente Mitarbeiter:innen vom

Wettbewerb ab.



Der "Retailer Perception Monitor" der CPS GfK, einem weltweit führenden Anbieter

von Daten und Analytik für die Konsumgüterindustrie, erhebt auch in diesem Jahr,

wie Verbraucher:innen die Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels

(LEH) wahrnehmen und wie Kaufentscheidungen getroffen werden. EDEKA sichert sich

bei der diesjährigen Analyse des "Retailer Perception Monitor Scores" erneut den

ersten Platz. Dabei überzeugt der Lebensmitteleinzelhändler auch mit einem

attraktiven und frischen Obst- und Gemüseangebot, Bedienungstheken mit einer

breiten Sortimentsauswahl, guter Beratung, Vielfalt und Top-Qualität. Auch das

Preis-Leistungs-Verhältnis trägt ebenso wie die starken Eigenmarken, die

freundlichen Mitarbeitenden und die günstige Lage der EDEKA-Märkte zum erneuten

Sieg bei. Die Image-Werte von EDEKA verbessern sich im Vergleich zum Vorjahr

sogar weiter, wobei Vertrauen und Sympathie sowie die Fortschrittlichkeit von

EDEKA eindeutige Treiber sind.





"Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass unsere Kundinnen und Kunden ihrenselbstständigen EDEKA-Händlern die Treue halten", erklärte Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Die Auszeichnungist ein Beweis dafür, dass die EDEKA-Kaufleute und ihre Mitarbeitenden jeden Tagihr Bestes geben, um die Verbraucherinnen und Verbraucher von uns zu überzeugen.Wir sind der Leistungsführer im Handel und geben alles, damit das so bleibt."CPS GfK Retailer Perception MonitorDie Händlerstruktur in Deutschland ist vielfältig und die Verbraucher:innenhaben die "Qual der Wahl". Der Retailer Perception Monitor zeigt auf, wieLebensmitteleinzelhändler in Bezug auf verschiedene Dimensionen von denKund:innen wahrgenommen werden. Basis der Analyse sind die Daten von 7.000Haushalten im CPS GfK-FMCG Haushaltspanel und eine umfangreiche Befragung.Dadurch werden die Bewertungen der Verbraucher:innen mit dem tatsächlichenEinkaufsverhalten verknüpft, sodass der "Retailer Perception Monitor" einumfassendes Bild abgibt. In diesem Jahr setzt sich EDEKA gegen 15 deutscheHändler durch, darunter Supermärkte, SB-Warenhäuser und Discounter.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discountsetzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mitonline-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mitdem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.